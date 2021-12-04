أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في بيان رسمي تدمير طائرة تجسس أمريكية الصنع في محافظة مأرب.

وذلك بعد مرور ساعات قصيرة على إعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في العاصمة اليمنية صنعاء مسفرة عن مقتل مجموعة من الخبراء.

وجاء في البيان أنه "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسس من طراز سكان إيغل Scan Eagle أمريكية الصنع".

وأضاف أن "إسقاط الطائرة جرى أثناء تنفيذها أعمالاً عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".

‏ووفق ما كشف عنه البيان "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال هذا العام".

وعلى الرغم من أن البيان لم يوضح الجهة التي تقف وراء إرسال الطائرة، فإن الحوثيون سبق أن أعلنوا في عدة مناسبات إسقاط العديد من طائرات التجسس التابعة للتحالف العربي.

ولم تصدر في المقابل أي مواقف رسمية سواء عن الحكومة اليمنية أو التحالف العربي تتعلق بالحادثة.

وتعيش محافظة مأرب اليمنية منذ شهر فبراير/شباط الماضي معارك حامية بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين المدعومة من إيران، وسط إصرار الطرفين إحكام السيطرة على المدينة التي ستشكل ورقة رابحة للمفاوضات القادمة. وذلك لأهميتها باعتبارها أحد معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى ما تزخر به من ثروات النفط والغاز.

وبينما تستمر الحرب الدائرة في اليمن أكثر من 7 سنوات تلفت الأمم المتحدة إلى أنه بنهاية عام 2021، ستكون الحرب في اليمن أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.