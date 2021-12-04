سياسة
2 دقيقة قراءة
بتكوين تفقد خمس قيمتها وعمليات بيع للعملات المشفرة بمليار دولار
أعلنت وكالة رويترز للأنباء أن عملة بتكوين خسرت السبت 4 ديسمبر/كانون الأول نحو خُمس قيمتها، بعد زيادة في عمليات البيع للعملات المشفرة ناهزت مليار دولار.
بتكوين تفقد خمس قيمتها وعمليات بيع للعملات المشفرة بمليار دولار
Illustration shows representation of cryptocurrency bitcoin / Reuters
4 ديسمبر 2021

أشار تقرير نشرته وكالة رويترز إلى أن "بتكوين" التي تعد أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم شهدت هبوطاً لافتاً صباح السبت قدر بنحو 12% من قيمتها، لتبلغ بذلك نحو 47495 دولاراً.

وواصلت العملة الهبوط إلى نحو 41967.5 دولار، ليصل بذلك إجمالي خسائرها خلال اليوم إلى 22%.

وعلى الصعيد ذاته شمل التراجع عملة "إيثر" أيضاً، وذلك في إطار عمليات البيع الواسعة للعملات المشفرة.

ويكشف التقرير أن التراجع جاء في أعقاب أسبوع متقلب لأسواق المال. إذ شهدت الأسهم العالمية وعوائد السندات الأمريكية القياسية تراجعاً كبيراً الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، وتزايدت إثر ذلك مخاوف المستثمرين منذ الإعلان عن بداية تفشي المتحورة الجديدة لكورونا "أوميكرون".

وفي السياق ذاته سبقت عمليات البيع الواسعة موعد إدلاء مسؤولين تنفيذيين في نحو ثماني شركات كبيرة للعملات المشفرة بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي المقرر يوم 8 ديسمبر/كانون الأول.

وتعتبر رويترز أن شهاداتهم ستكون الأولى التي يدلي بها لاعبون رئيسيون في أسواق العملات المشفرة أمام النواب الأمريكيين، في الوقت الذي يواجه فيه صناع السياسات صعوبات في التعامل مع تداعيات تلك العملات ويبحثون عن أفضل طريقة لتنظيمها.

وعلى الصعيد ذاته قالت رويتز إن بيانات نشرت على منصة كوينجلاس كشفت تسييل عملات مشفرة بنحو مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us