أشار تقرير نشرته وكالة رويترز إلى أن "بتكوين" التي تعد أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم شهدت هبوطاً لافتاً صباح السبت قدر بنحو 12% من قيمتها، لتبلغ بذلك نحو 47495 دولاراً.

وواصلت العملة الهبوط إلى نحو 41967.5 دولار، ليصل بذلك إجمالي خسائرها خلال اليوم إلى 22%.

وعلى الصعيد ذاته شمل التراجع عملة "إيثر" أيضاً، وذلك في إطار عمليات البيع الواسعة للعملات المشفرة.

ويكشف التقرير أن التراجع جاء في أعقاب أسبوع متقلب لأسواق المال. إذ شهدت الأسهم العالمية وعوائد السندات الأمريكية القياسية تراجعاً كبيراً الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، وتزايدت إثر ذلك مخاوف المستثمرين منذ الإعلان عن بداية تفشي المتحورة الجديدة لكورونا "أوميكرون".

وفي السياق ذاته سبقت عمليات البيع الواسعة موعد إدلاء مسؤولين تنفيذيين في نحو ثماني شركات كبيرة للعملات المشفرة بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي المقرر يوم 8 ديسمبر/كانون الأول.

وتعتبر رويترز أن شهاداتهم ستكون الأولى التي يدلي بها لاعبون رئيسيون في أسواق العملات المشفرة أمام النواب الأمريكيين، في الوقت الذي يواجه فيه صناع السياسات صعوبات في التعامل مع تداعيات تلك العملات ويبحثون عن أفضل طريقة لتنظيمها.

وعلى الصعيد ذاته قالت رويتز إن بيانات نشرت على منصة كوينجلاس كشفت تسييل عملات مشفرة بنحو مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.