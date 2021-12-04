قال البابا فرنسيس السبت إن أوروبا "تمزقها الأنانية القومية" في مسألة الهجرة، وذلك في مستهل زيارة بابوية هي الأولى لأثينا منذ عقدين.

وأعرب البابا أمام مسؤولين يونانيين كبار عن أسفه لأن المجتمع الأوروبي "يواصل المماطلة" و"يعاني كما يبدو في بعض الأوقات العجز وانعدام التنسيق"، بدلاً من أن يكون "محركاً للتضامن" في مسألة الهجرة.

وشهدت مناطق عدة في أوروبا أزمات تتعلق بالمهاجرين، كان أبرزها محاولة الآلاف منهم عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ يوجد حالياً نحو 4 آلاف طالب لجوء على حدود البلدين، وفق تصريح لوكالة الأنباء البولندية.

كذلك حادثة غرق قارب قبل أسبوعين بالقرب من مدينة كاليه الفرنسية الواقعة على ساحل المانش، كان يقل نحو 50 مهاجراً غير نظامي يسعون للوصول إلى بريطانيا، ما أسفر عن مصرع 27 بينهم 5 سيدات وطفلة.