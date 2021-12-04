سياسة
2 دقيقة قراءة
البابا فرنسيس: أوروبا تمزقها الأنانية القومية بمسألة الهجرة
البابا فرنسيس يقول إن أوروبا "تمزقها الأنانية القومية" في مسألة الهجرة. كما أعرب عن أسفه لـ"مماطلة" المجتمع الأوروبي، ووصفه بأنه "يعاني كما يبدو في بعض الأوقات العجز وانعدام التنسيق".
البابا فرنسيس: أوروبا تمزقها الأنانية القومية بمسألة الهجرة
أعرب البابا أمام مسؤولين يونانيين كبار عن أسفه لأن المجتمع الأوروبي "يواصل المماطلة" / AP
4 ديسمبر 2021

قال البابا فرنسيس السبت إن أوروبا "تمزقها الأنانية القومية" في مسألة الهجرة، وذلك في مستهل زيارة بابوية هي الأولى لأثينا منذ عقدين.

وأعرب البابا أمام مسؤولين يونانيين كبار عن أسفه لأن المجتمع الأوروبي "يواصل المماطلة" و"يعاني كما يبدو في بعض الأوقات العجز وانعدام التنسيق"، بدلاً من أن يكون "محركاً للتضامن" في مسألة الهجرة.

وشهدت مناطق عدة في أوروبا أزمات تتعلق بالمهاجرين، كان أبرزها محاولة الآلاف منهم عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ يوجد حالياً نحو 4 آلاف طالب لجوء على حدود البلدين، وفق تصريح لوكالة الأنباء البولندية.

كذلك حادثة غرق قارب قبل أسبوعين بالقرب من مدينة كاليه الفرنسية الواقعة على ساحل المانش، كان يقل نحو 50 مهاجراً غير نظامي يسعون للوصول إلى بريطانيا، ما أسفر عن مصرع 27 بينهم 5 سيدات وطفلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us