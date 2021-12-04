أردوغان: سنجلب الاستقرار للأسعار وسنكبح تقلّبات سعر الصرف في أمد ليس ببعيد

خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بولاية سيرت جنوب شرقي البلاد، تعهّد الرئيس أردوغان برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يعوِّض أصحاب الدخل المحدود، كما شدّد على أهمية الوقوف دائماً إلى جانب المنتجين عبر أسعار فائدة منخفضة.