سياسة
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وزير خارجية تركيا: صناعاتنا الدفاعية أسهمت في توازن القوى بالمنطقة
اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في أثناء مشاركته في مؤتمر الصناعات الدفاعية والجوية والاستراتيجيات العالمية السبت أن الصناعات الدفاعية لبلاده حققت توازناتٍ، ووفرت فرصاً لتحقيق السلام في المنطقة.
وزير خارجية تركيا: صناعاتنا الدفاعية أسهمت في توازن القوى بالمنطقة
وزير الخارجية التركي أكد أنه لا يمكن لطرف أن يكون قوياً على طاولة المفاوضات إن لم يكن قوياً على الأرض / AA
4 ديسمبر 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن "الصناعات الدفاعية في بلاده لعبت دوراً كبيراً في ضمان توازن القوى بالمنطقة".

وأضاف في كلمةٍ السبت خلال مؤتمر الصناعات الدفاعية والجوية والاستراتيجيات العالمية، في ولاية أنطاليا: "بولندا تعد أول دولة في الناتو والاتحاد الأوروبي تشتري مسيرات مقاتلة من تركيا".

ولفت إلى أن الكثير من دول الناتو والاتحاد الأوروبي تبدي اهتماماً كبيراً بهذا النوع من الصناعات الدفاعية التركية، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع الكثير من الدول بهذا الخصوص.

وأردف: "اليوم إذا كانت قد توفرت فرصة لتحقيق سلام دائم بالمنطقة، وإذا تم تحقيق توازنات بالمنطقة، فإن الدور الذي لعبته منتجات الصناعات الدفاعية التركية واضح للجميع".

وأكد على أن بلده تسعى للتمتع بالقوة على أرض الميدان وعلى طاولة المفاوضات حيث لا يمكن لطرف أن يكون قوياً على الطاولة إن لم يكن قوياً على الأرض.

وشدد على أن التمتع بالقوة في الميدان يقتضي امتلاك صناعات دفاعية محلية ووطنية وفعالة ومستقلة.

واستشهد جاوش أوغلو بمقولة لابن خلدون حين قال إن "الجغرافيا هي قدر الأمم"، وأن تركيا في منطقة جغرافية صعبة للغاية، ما يدفعها لاتباع الدبلوماسية والقوة الرادعة من أجل أمنها القومي.

وأضاف: "كلما زادت القوة الرادعة لدولة ما تناقص احتمال اندلاع الحرب، وبالتالي فإن أعداءنا يفكرون 40 مرة قبل اتخاذ أي حركة ضدنا، ما يؤكد أن القوة الرادعة تساهم في الحفاظ على السلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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