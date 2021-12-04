قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن "علاقة بلاده مع ألمانيا يجب أن تراعي الوضوح والمعاملة بالمثل".

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع المستشارين البرلمانيين (أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، حسب تقرير وُزع على البرلمانيين السبت ولم يوضح توقيت اللقاء بالضبط.

وفي 6 مايو/أيار الماضي استدعى المغرب سفيرته لدى برلين زهور العلوي، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا السلبي بشأن قضية إقليم الصحراء و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين كان المغرب أعلن مطلع مارس/ آذار الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية لم توضَح وقتها بالضبط.

وأوضح التقرير البرلماني أن "العلاقات الحالية للمغرب مع ألمانيا، تحتاج إلى عمل ومجهود، وفق منطق يراعي الوضوح والمعاملة بالمثل".

وأكد أن الوزير أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022 قال إن "علاقات المملكة مع الدول الأوروبية شهدت خلال سنة 2021 تطوراً ملفتاً".

واعتبر بوريطة أن اتصالات المملكة مع الشركاء الأوروبيين خلال عام 2021 مكّنت من إعادة تقييم شامل للعلاقات الثنائية مع جُل الدول الأوروبية استعداداً لمرحلة ما بعد الجائحة".

وزاد: "المملكة المغربية حافظت بشكل إيجابي، على مبادلاتها التجارية مع مختلف شركائها الأوروبيين، مراهنة في ذلك على الثقة التي تتمتع بها كشريك اقتصادي متميز للاتحاد الأوروبي".

‎ وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير‎ المصير وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.​​​​​​​