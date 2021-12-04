قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني السبت إنّ "بلاده تعمل مع تركيا بشأن إعادة تأهيل مطار العاصمة الأفغانية كابل".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير القطري افتراضياً في منتدى روما ميد الذي بدأ أعماله الخميس ويختتم السبت بالعاصمة الإيطالية.

وفي سياق آخر، قال وزير خارجية قطر إنّ "لروسيا والصين ودول المنطقة مخاوف مشروعة بشأن أي توتّر قد يحدث بأفغانستان".

و أشار إلى أنّ بلاده تتواصل مع روسيا فهي شريك في إرساء الاستقرار في أفغانستان.

وتابع: "الوضع الأمني في أفغانستان يعزّز القلق لدى الدول المجاورة ودول المنطقة، ولا توجد استراتيجية واضحة لدى الأسرة الدولية للتعاطي مع الوضع في أفغانستان".

وأكّد أنّ قطر تستغل شبكة الصداقات الواسعة لديها لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "يجب تعزيز الحوار والتعامل مع الأسباب الأساسية للمشكلات لإرساء الاستقرار بالمنطقة".

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، تزامناً مع مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم متردّدة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة وخاصة احترام حقوق الإنسان وعدم السماح لالإرهابيين بالعمل في البلاد.