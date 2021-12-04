سياسة
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شرطة تركيا تسيطر على عبوة ناسفة زرعت تحت سيارة شرطي مكلف بتأمين حشد أردوغان
تمكنت الشرطة التركية من السيطرة على عبوة ناسفة يدوية الصنع في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد، وُضِعت أسفل سيارة شرطي مُكلَّف بتأمين حشد كان فيه الرئيس أردوغان السبت بولاية سيرت.
شرطة تركيا تسيطر على عبوة ناسفة زرعت تحت سيارة شرطي مكلف بتأمين حشد أردوغان
الشرطة التركية تحبط عملية تفجير محتملة لسيارة شرطي مكلّف بتأمين حشد أردوغان في سيرت / AA
4 ديسمبر 2021

أحبطت الشرطة التركية السبت عملية إرهابية محتملة في منطقة نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، وذلك بعد إدراكها وجود عبوة ناسفة يدوية الصنع، وُضِعت أسفل إحدى السيارات التابعة لشرطي يعمل بقسم مكافحة الشغب.

وكان الشرطي نفسه مُكلَّفاً بتأمين حشد في مدينة سيرت السبت حيث ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لافتتاح سلسلة من المشاريع.

وعند الكشف عن العبوة الناسفة، أُرسِلت إلى مكان تواجد السيارة فرقٌ من خبراء للتخلّص من المتفجّرات، واستطاعت فرق المختصّين إبطال مفعولها على أكمل وجه.

وذكر مراسل قناة TRT خبر أنّه "بفضل إبطال مفعول العبوة الناسفة، مُنِعَ وقوع مذبحة وأُنقِذَت أرواح الآلاف من المواطنين الأبرياء في اللحظات الأخيرة".

وشرعت فرق الشرطة التركية في عمليات التحرّي وملاحقة ناصبي العبوة الناسفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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