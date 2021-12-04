أحبطت الشرطة التركية السبت عملية إرهابية محتملة في منطقة نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، وذلك بعد إدراكها وجود عبوة ناسفة يدوية الصنع، وُضِعت أسفل إحدى السيارات التابعة لشرطي يعمل بقسم مكافحة الشغب.

وكان الشرطي نفسه مُكلَّفاً بتأمين حشد في مدينة سيرت السبت حيث ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لافتتاح سلسلة من المشاريع.

وعند الكشف عن العبوة الناسفة، أُرسِلت إلى مكان تواجد السيارة فرقٌ من خبراء للتخلّص من المتفجّرات، واستطاعت فرق المختصّين إبطال مفعولها على أكمل وجه.

وذكر مراسل قناة TRT خبر أنّه "بفضل إبطال مفعول العبوة الناسفة، مُنِعَ وقوع مذبحة وأُنقِذَت أرواح الآلاف من المواطنين الأبرياء في اللحظات الأخيرة".

وشرعت فرق الشرطة التركية في عمليات التحرّي وملاحقة ناصبي العبوة الناسفة.