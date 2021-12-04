سياسة
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ترمب يجمع مليار دولار من مؤسسات استثمار لصالح شبكته الاجتماعية المستقبلية
تعهدت مجموعة مؤسسات استثمارية بالمساهمة بنحو مليار دولار لمشروع تأسيس شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وكان ترمب قدم المنصة المستقبلية التي تحمل اسم "تروث سوشيال" كبديل من منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
ترمب يجمع مليار دولار من مؤسسات استثمار لصالح شبكته الاجتماعية المستقبلية
ترمب أعلن أنه سيؤسس شبكته الاجتماعية الخاصة بعد حظر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة / Getty Images
4 ديسمبر 2021

أعلنت الشركة المسؤولة عن تأسيس شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والشركة التي ستندمج معها للإدراج في البورصة السبت أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت بالمساهمة في المشروع بمليار دولار.

ويضاف هذا المبلغ إلى 293 مليون دولار جمعتها شركة "ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب" عند طرحها للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت في سبتمبر/أيلول، وفق ما ورد في بيان.

وأضاف البيان أنه بعد خصم رسوم المعاملات، ستجمع "مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا" 1,25 مليار دولار لتمويل إطلاق الشبكة الاجتماعية للرئيس السابق.

ولم تذكر الشركتان هوية المؤسسات الاستثمارية التي تعهدت تقديم التمويلات.

وأعلن ترمب في نهاية أكتوبر/تشرين الأول أن "الشركة التي ستؤسس شبكته الاجتماعية المستقبلية ستندمج مع شركة (ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب)"، وهي شركة استحواذ أو "سباك" باللغة الإنكليزية.

وهذه الأداة المالية العصرية تشبه صكاً على بياض يجمع الأموال في سوق الأسهم عبر الالتزام بالاندماج في الأشهر التالية مع شركة واعدة، وبالتالي السماح للأخيرة بدخول وول ستريت دون المرور بالمسار التقليدي.

وكان الرئيس السابق قد قدم المنصة المستقبلية التي تحمل اسم "تروث سوشيال" كبديل من منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب التي حظرت حساباته لتحريضه مؤيديه على العنف قبل الاعتداء على مبنى الكابيتول هيل في 6 يناير/كانون الثاني.

والتطبيق متوافر حالياً للطلب المسبق على متجر آبل، ويُفترض إطلاقه في الربع الأول من عام 2022.

وارتفع سعر سهم "سباك" بعد الإعلان عن اندماجها مع شركة ترمب، مدفوعاً باهتمام المستثمرين الأفراد، من حوالى 10 دولارات إلى 175 دولاراً في ذروتها خلال يومين.

لكن السعر تراجع وأغلق عند 45 دولاراً الجمعة ما منح الشركة تقييما بقيمة 1,67 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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