سياسة
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في إطار تدريب غير معلن.. إيران تُطلق صاروخاً فوق مدينة ذات منشآت نووية
عقب سماع سكان محليين دوي انفجار ضخم، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنّ "الدفاعات الجوية الإيرانية أطلقت صاروخاً في إطار تدريب فوق مدينة نطنز"، الّتي تقع في وسط البلاد وتضم منشآت نووية.
في إطار تدريب غير معلن.. إيران تُطلق صاروخاً فوق مدينة ذات منشآت نووية
مجمع نطنز النووي الرئيسي في إيران / Reuters
4 ديسمبر 2021

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنّ "الدفاعات الجوية الإيرانية أطلقت صاروخاً في إطار تدريب اليوم السبت فوق مدينة نطنز" الّتي تقع في وسط البلاد وتضم منشآت نووية.

جاء الإعلان عن التدريب بعد أن قال سكان محليون إنّهم سمعوا دوي انفجار ضخم.

وقال التلفزيون إنّ "وحدات الدفاع الجوي أطلقت الصاروخ لاختبار قوة رد سريع تعمل فوق نطنز".

وقال المتحدّث باسم الجيش شاهين تقي خاني للتلفزيون: "مثل هذه التدريبات تُنفذ في بيئة آمنة تماماً، وليس هناك ما يدعو للقلق".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالات أنباء إيرانية أنّ "انفجاراً ضخماً وقع في الجو فوق نطنز" مضيفةً أنّه "لم يرد تفسير رسمي لذلك".

ونقلت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية) قول مراسلها في بدرود القريبة إنّ "دوي انفجارٍ سٌمع أعقبه وميضٌ قوي في السماء".

وتقول إيران إنّ برنامجها النووي مخصّص للأغراض السلمية.

وفي أبريل/نيسان، اتّهمت إيران إسرائيل بالقيام بعمل تخريبي في موقع نطنز النووي الرئيسي وتعهّدت بالرد على الهجوم الذي يبدو أنّه الحلقة الأخيرة إلى الآن في حرب غير مُعلَنة جارية منذ وقت طويل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مخابراتية لم تسمّها، القول إنّ "جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد نفّذ عملية تخريب ناجحة في مجمع نطنز النووي تحت الأرض وإنّها يمكن أن تكون تسبّبت في تأخير تخصيب اليورانيوم في المجمع شهوراً".

لكن إسرائيل لم تعلّق رسمياً على ما حدث.

وعارضت إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى الذي استهدف فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

وقالت إسرائيل إنّ الاتّفاق محدود في نطاقه وفترة سريانه.

ولوقت طويل هدّد قادة إسرائيليون بعمل عسكري ضد إيران عندما تخفق الدبلوماسية في حرمانها من حيازة سلاح نووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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