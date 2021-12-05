أعلن موقع تويتر إزالة حسابات مرتبطة بروسيا كانت تهاجم الحكومة الليبية ضمن حملة شنتها الشركة على آلاف الحسابات المرتبطة بدول أخرى.

وقالت تويتر إنها أزالت 50 حساباً كانت تهاجم الحكومة المدنية الليبية وداعميها وتروج للموقف الجيوسياسي في سوريا أيضاً.

كما أزال تويتر حسابات روسية أخرى كانت تروج للموقف السياسي الروسي في إفريقيا الوسطى. وتنتشر الحسابات المضللة والمرتبطة بروسيا بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

والعام الماضي أعلن تويتر حذف 1152 حساباً مرتبطاً بروسيا، وكانت هذه الحسابات منخرطة في حملة تضليل إعلامي.

وتأتي خطوة تويتر الأخيرة بوقت تستعد فيه ليبيا لانتخابات رئاسية هذا الشهر وسط حملة "معلومات مضللة" على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن روسيا دعمت الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في النزاع الليبي واتُّهمت بإرسال مرتزقة من مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة للانخراط في القتال.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف المتواصل منذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011، وذلك بعدما جرى التوصل صيف 2020 إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة مهمّتها قيادة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض أن تجري في 24 ديسمبر/كانون الأول.