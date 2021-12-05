أجلت السلطات الإندونيسية الأحد عشرة أشخاص حوصروا جراء ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 13 قتيلاً على الأقل وعشرات المصابين، وفق الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا.

ونشر مسؤولو الطوارئ مقاطع فيديو تظهر السكان وهم يركضون، بينما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية أمس السبت.

وقال المسؤول بالوكالة عبد المهاري في بيان إن 13 شخصاً قتلوا بعد ثوران البركان، وجرى التعرف على هوية اثنين منهم، مضيفاً أن 98 أصيبوا فيما أجلي 902.

وذكرت الوكالة أن 35 على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أن السلطات تقيم خياماً لاستقبال المتضررين، بينما قال نائب رئيس منطقة لوماجانج القريبة إن 41 أصيبوا بحروق.

وسيميرو الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة واحد من بين ما يقرب من 130 بركاناً نشطاً في إندونيسيا. وقد ثار البركان في يناير/كانون الثاني الماضي من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.