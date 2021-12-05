سياسة
2 دقيقة قراءة
صور.. ارتفاع ضحايا بركان سيميرو الإندونيسية إلى 13 قتيلاً وعشرات المصابين
أعلنت الوكالة الإندونيسية المعنية بمواجهة الكوارث ارتفاع عدد ضحايا ثوران بركان سيميرو إلى 13 قتيلاً ونحو 98 مصاباً، فيما أجلي 902.
صور.. ارتفاع ضحايا بركان سيميرو الإندونيسية إلى 13 قتيلاً وعشرات المصابين
سكان يفرون من قراهم جراء ثوران البركان / AFP
5 ديسمبر 2021

أجلت السلطات الإندونيسية الأحد عشرة أشخاص حوصروا جراء ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 13 قتيلاً على الأقل وعشرات المصابين، وفق الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا.

ونشر مسؤولو الطوارئ مقاطع فيديو تظهر السكان وهم يركضون، بينما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية أمس السبت.

وقال المسؤول بالوكالة عبد المهاري في بيان إن 13 شخصاً قتلوا بعد ثوران البركان، وجرى التعرف على هوية اثنين منهم، مضيفاً أن 98 أصيبوا فيما أجلي 902.

وذكرت الوكالة أن 35 على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أن السلطات تقيم خياماً لاستقبال المتضررين، بينما قال نائب رئيس منطقة لوماجانج القريبة إن 41 أصيبوا بحروق.

وسيميرو الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة واحد من بين ما يقرب من 130 بركاناً نشطاً في إندونيسيا. وقد ثار البركان في يناير/كانون الثاني الماضي من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us