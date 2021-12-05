أجبر قائد سجن جلبوع الإسرائيلي مجندات في الجيش الإسرائيلي على ابتزاز الأسرى الفلسطينيين جنسياً، أملاً في تقديم تنازلات عن طريق التحرش بهم جنسياً، حسبما كشفت وسائل إعلام عبرية.

وشهد الأسبوع الماضي إدلاء قائد سجن جلبوع فريدي بن شطريت بشهادته أمام لجنة حكومية حول تقارير قدمت عام 2018 تفيد بأن المجندات اللاتي كن يؤدين الخدمة العسكرية في السجن تعرضن لما وصفه التقرير بـ"القوادة" وتعريضهم عمداً لخطر الأذى من أجل الحصول على تنازلات من الأسرى.

وأشار تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن الكشف عن الفضحية الجنسية هذه يأتي في أعقاب إدانة ضابط كبير آخر في الجيش الإسرائيلي باغتصاب امرأة فلسطينية وابتزازها، بعد أن كان أدين في وقت سابق بالتحرش بالمجندات.

وفي تحليل حول تنامي ظاهرة التحرش الجنسي الممارس من قبل عدد كبير من ضباط الجيش الإسرائيلي ذكرت "يديعوت" أن عدد الفضائح الجنسية في الأشهر الأخيرة داخل صفوف قادة الجيش كانت مصدر إحراج ودافع نحو التغيير، مؤكدةً حسب وصفها أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يتعايش مع فشل عملياتي، ولكن ليس من ضابط يُعد “زير نساء”.

وأضافت: "هزت الفضائح الجنسية التي تورط فيها قادة جيش الدفاع الإسرائيلي وجندياته الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية"، لافتةً إلى أن تفجر أحدث فضائح التحرش الجنسي في صفوف الجيش جاءت قبل عدة أيام فقط عندما أُعلن عن اعتقال المقدم دان شاروني في وقت سابق من الشهر الجاري للاشتباه في تصويره مجندات سراً.

ووفقاً لشهادات عوائل المجندات اللواتي أجبرن على محاول ابتزاز الأسرى الفلسطينيين للحصول منهم على تنازلات، نقلت الصحيفة العبرية عن والدة إحداهن: "نتيجة لهذه التصرفات فإن العديد منهن انتهكت خصوصيتهن، ولم يعدن يؤمنَّ بالجيش بعد اليوم.. فهن لا يستطعن النوم أو الأكل، فوصف الشعور صعب للغاية".

وأكد التقرير أن مثل هذه الفضائح جرت تغطيتها بشكل كامل وعلى نطاق واسع من قبل الصحافة الإسرائيلية، وهو ما تسبب في إحراج للجيش الذي تبين أنه يعاني إشكالية حقيقية وصعبة للغاية.

من جانبه قال الكولونيل رونين إتسيك وهو مختص في بحث العلاقات بين الجيش والمجتمع وعمل قائد لواء مدرع في الجيش إنه على الرغم من أن مكافحة التحرش في الجيش الإسرائيلي أحرزت تقدماً واضحاً خلال العقود الماضية فإن الكثير لا يزال موجوداً، وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً لمنعه أو الحد منه”.

وبالحديث عن قضية الضباط شاروني المشار إليه في التقرير، فإن إتسك يعتقد أن شخصاً بمكانته وبعد ثبوت المزاعم حوله بتسجيله للجنديات سراً كان يجب أن يتعرض لعدد كبير من الاختبارات التي تؤكد أهليته في الاستمرار بمكانته، غير أن "النظام فشل في استبعاد شاروني، وهو ما شجعه لممارسة فعلته لسنوات عديدة"، على حد وصف الكولونيل السابق.

وتابع: "يبدو أن الفشل في المنظومة، وهذا ما يكون الناس عليه عادة، عندما تثار الشائعات حول شخص كبير، فإنهم يحاولون إخماد المسألة منعاً لأي ضوضاء".

وعبرت الكولونيل احتياط ميري إيسين التي خدمت في مجتمع المخابرات الإسرائيلي هي الأخرى عن قلقها بشأن التداعيات المحتملة للحوادث الأخيرة على تعزيز وإمكانيات دمج النساء في الجيش الإسرائيلي، قائلة: "أخشى أن يجري استخدام هذه الفضيحة أداة ضد النساء في الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت أن فضائح الجنس في الجيش الإسرائيلي ليست جديدة وأنه يوجد مزيد من الشكاوى يقدمها ضحايا الجرائم الجنسية في الجيش، فضلاً عن مزيد من لوائح الاتهام، مردفةً بالقول: "في حالة دان شاروني، وافقت المجندات على إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام ونشرن قصصهن على وسائل التواصل الاجتماعي".

كما استشهدت على قولها بذكر قضية يتسحاق موردخاي اللواء في الجيش الإسرائيلي الذي شغل منصب وزير الجيش الإسرائيلي وبعد تقاعده من الجيش أدين عام 2001 بتهمة الاعتداء الجنسي أثناء خدمته العسكرية وفي فترات لاحقة.

وبيّنت أنه على الرغم من اعتقال شاروني الذي جرى الإعلان عنه على نطاق واسع، وقوبلت فضيحته برد فعل لكبار قادة الجيش الإسرائيلي، فإن العديد من المجندات لا يزلن يشعرن أنه لا يجري التحقيق في كل شكوى بشكل شامل، وأن عدد لوائح الاتهام لا تزال منخفضة.

وتناولت "يديعوت" في تقريرها تصريحاً لوزير الاستخبارات أدلى به الشهر الماضي خلال مقابلة صحفية أنه عندما كان رئيساً لمديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي كان يمزق شكاوى مجهولة المصدر ضد الجنود، وهو ما ضاعف فقدان ثقة الجنود بعدالة جيشهم.

وأكدت أنه جرى إغلاق نحو 84% من قضايا الجرائم الجنسية عام 2019 من قبل مكتب المدعي العام، وفقاً لجمعية مراكز أزمات الاغتصاب الإسرائيلية، بينما انتهى 16% فقط من القضايا بإصدار لائحة اتهام.