سياسة
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مجزرة بالخطأ.. القوات الهندية تقتل 14 مدنياً بعد فتحها النار بشكل عشوائي
قُتل 14 مدنياً على الأقل وأحد أفراد الأمن الهندي بطريق الخطأ عندما فتحت القوات الهندية النار بشكل عشوائي في ولاية ناجالاند النائية في شمال شرقي البلاد.
مجزرة بالخطأ.. القوات الهندية تقتل 14 مدنياً بعد فتحها النار بشكل عشوائي
قوات الأمن تقتل 13 مدنيا في شمال شرق الهند  / AA
5 ديسمبر 2021

قال مسؤولون حكوميون وعسكريون الأحد إن "14 مدنياً على الأقل وأحد أفراد الأمن قتلوا بطريق الخطأ عندما فتحت القوات الهندية النار بشكل عشوائي في ولاية ناجالاند النائية في شمال شرق البلاد".

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إنه "يشعر بألم بالغ من أنباء مقتل مدنيين في حادث إطلاق نار في ساعة متأخرة الليلة الماضية".

وقال نبهيو ريو رئيس حكومة ولاية ناجالاند لوكالة رويترز إنه "سيتم إجراء تحقيق ومعاقبة المسؤولين عن الحادث الذي أرجعه إلى خلل استخباراتي".

وذكر مسؤول بوزارة الدفاع في نيودلهي أن ما لا يقل عن 12 مدنياً وبعض أفراد قوات الأمن أصيبوا.

وكثيرا ما اتهم السكان المحليون في ناجالاند القوات الهندية باستهدافهم عن طريق الخطأ خلال العمليات ضد الجماعات المتمردة في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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