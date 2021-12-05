أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد سيزور طهران غداً الاثنين بدعوة رسمية.

جاء ذلك في وكالة أنباء إرنا الرسمية نقلاً عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التي أعلنت أن طحنون بن زايد يصل غداً إلى طهران بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني، ممثل المرشد وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضافت أن طحنون سيلتقي نظيره الإيراني شمخاني إلى جانب مسؤولين كبار.

وأوضحت أن تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية، أحد أهداف زيارة بن زايد إلى طهران.