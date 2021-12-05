تظاهر مئات اليمنيين الأحد في محافظة تعز احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة المحلية.

واحتشد مئات اليمنيين وسط مدينة تعز، الواقعة تحت سلطة الحكومة والمحاصَرة من الحوثيين، استجابة لدعوات النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وفق وكالة الأناضول.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل رئيس الحكومة معين عبد الملك، وتندد بالتحالف العربي بقيادة السعودية، أبرزها "برع (ارحل) يا معين.. جوع جوع جوع"، "ياللعار ياللعار.. يا تحالف يا غدار".

كما رفعوا لافتات احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية، أبرزها "لا لارتفاع الأسعار.. الجوع يقتل الشعب اليمني".

والسبت شهدت مدينتا عدن وحضرموت مظاهرات واسعة، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية.

ووفق الشهود، قطع المحتجون عدداً من الشوارع الرئيسة، وأضرموا النيران في إطارات المركبات، ومنعوا السيارات من العبور.

وفي سياق متصل، لوّح وزير الصحة قاسم بحيبح بالاستقالة من منصبه، احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وغرّد بحيبح قائلاً : "الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية أصبح لا يطاق ويحتاج إلى تدخل وإنقاذ عبر دعم عاجل".

وأضاف: "إذا كانت الاستقالة سبيلاً لحل الأزمة فكثير منا نحن الوزراء مستعدون لها" بلا مزيد من التفاصيل.

وتتزامن الاحتجاجات مع استمرار إضراب التجار عن العمل بمدينة تعز لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على انهيار العملة المحلية.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعاً قياسياً، إذ اقترب سعر الدولار من 1700 ريال في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، بعد أن كان متوسط سعر الدولار 215 ريالاً قبل الحرب عام 2014.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت نقابة هيئة التدريس بجامعة تعز، الإضراب الشامل بدءاً من الأحد، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وجامعة تعز التي أُنشئت في أبريل/ نيسان 1993 تتكون من 8 كليات وعدد من المراكز العلمية، وتضم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة.

وخاطبت النقابة في بيانها، أعضاء هيئة التدريس قائلة: "ظلت نقابتكم إلى آخر لحظة تستبعد خيار الإضراب الشامل، إلى أن فرض هذا الخيار نفسه في ظل ظروف أقل ما يمكن أن يطلق عليها بالمأساوية".

وأعلن البيان: "بدء الإضراب الشامل في جميع كليات جامعة تعز ومراكزها العلمية بدءاً من صباح الأحد".

وأدى التراجع في سعر العملة المحلية، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال اليمني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.

​​​​​​​ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.