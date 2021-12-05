سياسة
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صادرات تركيا لدول الاتحاد الأوروبي تقترب من 80 مليار دولار بزيادة 34.3%
وصلت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي 78 ملياراً و557 مليونا و731 ألف دولار منذ مطلع العام 2021 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.
صادرات تركيا لدول الاتحاد الأوروبي تقترب من 80 مليار دولار بزيادة 34.3%
قيمة صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي من 80 مليار دولار خلال أول 11 شهراً من 2021 / AA
5 ديسمبر 2021

اقتربت قيمة صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي من 80 مليار دولار خلال أول 11 شهراً، بزيادة 34.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق بيانات مجلس المصدرين في تركيا، وصلت صادرات البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي 78 ملياراً و557 مليونا و731 ألف دولار منذ مطلع العام 2021 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.

وحلت ألمانيا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استيراداً من تركيا خلال الفترة نفسها، بقيمة بلغت 16 ملياراً و74 مليوناً و831 ألف دولار.

وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات تركيا وصلت 203 مليارات و141 مليوناً و161 ألف دولار في أول 11 شهراً من 2021، بزيادة 33.8% مقارنة بالفترة نفسها من صادرات 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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