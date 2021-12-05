سياسة
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كاهن يوناني يتهم بابا الفاتيكان بالكفر والخروج عن الدين.. ما الحكاية؟
حاول كاهن أرثوذكسي التعبير عن رفضه لزيارة بابا الفاتيكان إلى اليونان بصفته على رأس الكنيسة الكاثوليكية وقال له بكلمات قاسية: "أيها البابا أنت كافر، لقد خرجت عن الدين".
كاهن يوناني يتهم بابا الفاتيكان بالكفر والخروج عن الدين.. ما الحكاية؟
كاهن يوناني يتهم بابا الفاتيكان بالكفر / AA
5 ديسمبر 2021

اتهم كاهن يوناني أرثوذكسي بابا الفاتيكان فرانسيس بالكفر، خلال زيارة رسمية للعاصمة اليونانية أثينا.

ومنذ عام 1054والكنيسة مقسمة إلى قسمين شرقية وغربية واستمر الانفصال والخلافات بين الكنيستين منذ ذلك الحين.

وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن الشرطة أبعدت رجل الدين، الذي احتج على البابا فرانسيس خلال زيارته لأبرشية في أثينا، من مكان الحادث.

وأوضحت أن رجل الدين احتج على بابا الفاتيكان قائلاً: "أيها البابا أنت كافر، لقد خرجت عن الدين".

وأشارت أن الشخص الذي احتج على البابا فرنسيس بكلمات قاسية هو كاهن أرثوذكسي حاول التعبير عن رفضه لزيارة بابا الفاتيكان إلى اليونان بصفته على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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