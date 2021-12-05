سياسة
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صور | ميناء تركي يستقبل سفينة ركاب من ليبيا هي الأولى منذ 25 عاماً
استقبل ميناء السنجق في أزمير التركية السفينة الليبية Kevalay Queen في إطار الرحلة التي تُجرى بالشراكة بين مجموعة قرنفيل وشركة كفالاي للسياحة والشركة الليبية للحديد والصلب.
صور | ميناء تركي يستقبل سفينة ركاب من ليبيا هي الأولى منذ 25 عاماً
السفينة وصلت من مدينة مصراتة جنوب غربي ليبيا / AA
5 ديسمبر 2021

وصلت إلى ولاية إزمير غربي تركيا الأحد أول رحلة بحرية سياحية قادمة من مدينة مصراتة جنوب غربي ليبيا بعد توقف دام نحو 25 عامًا.

واستقبل ميناء السنجق السفينة "Kevalay Queen" في إطار الرحلة التي تجري بالشراكة بين مجموعة قرنفيل وشركة كفالاي للسياحة والشركة الليبية للحديد والصلب.

ونقلت السفينة في رحلتها الأولى 107 ركاب من مصراتة إلى إزمير، وكان في استقبالها مرتضى قرنفيل رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وفي تصريحات صحفية قال قرنفيل، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة قرنفيل، إنه سعيد باستئناف الرحلات البحرية للركاب بين تركيا وليبيا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة اتُخذت بفضل مذكرة التفاهم التي أبرمت بين البلدين قبل عامين والمتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وذكر أن الرحلات بين تركيا وليبيا توقفت عام 1996 بسبب عدم وجود إقبال كبير عليها، والسفينة Kevalay Queen ستنقل الركاب والبضائع والمركبات.

وأوضح أن السفينة تضم 500 سرير و700 مقعد وقادرة على نقل نحو 520 مركبة، ووصلت إلى إزمير في 3 أيام لكن كان هناك تأخر ليوم واحد بسبب عاصفة ضربت إزمير.

ولفت إلى إمكانية توسيع نطاق الرحلات هذه في الفترة القادمة لتشمل مدناً أكثر مثل مرمريس وأنطاليا وإسطنبول وبورصة، لتسهم في السياحة والتجارة.

وأكّد أن الرحلات ستُجرى مرة في الأسبوع، وهناك خطة لزيادة عددها في أشهر الصيف.

بدوره عبر رئيس مجلس إدارة شركة كفالاي الليبية مصطفى المجعي، عن سعادته حيال تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال المجعي إن السلطات التركية وفرت كل التسهيلات في إطلاق الرحلات البحرية التي ستساهم في تطوير العلاقات أكثر.

وقال وزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي الأربعاء خلال تدشين انطلاق أولى الرحلات، إن "الحكومة أصدرت التشريعات اللازمة لتخفيض سعر التكلفة لصالح المواطن/ الراكب، لتسهيل فرص التنقل والتمتع بوسيلة النقل البحري بين ليبيا وتركيا" .

وترتبط تركيا وليبيا بعلاقات متميزة في المجالات كافة، وتجمع بينهما العديد من اتفاقيات التعاون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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