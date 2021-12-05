سياسة
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أردوغان: تركيا أعطت المرأة حق الترشح والتصويت قبل كثير من الدول الأوروبية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "المرأة التركية حصلت على حق التصويت قبل كثير من الدول الأوروبية، إلا أن عقلية الوصاية عرقلت استخدامها لذلك الحق لسنوات طويلة".
أردوغان: تركيا أعطت المرأة حق الترشح والتصويت قبل كثير من الدول الأوروبية
أردوغان: حصول نسائنا على حق الترشح والتصويت قبل نظيراتهن في أوروبا بكثير، مؤشر هامّ يعكس نظرة أمتنا إلى المرأة / AA
5 ديسمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن "تركيا أعطت المرأة حق الترشح والتصويت قبل كثير من الدول الأوروبية".

جاء ذلك في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى السنوية الـ87 لمنح النساء حق الترشح والتصويت في الانتخابات في تركيا.

وأضاف: "حصول نسائنا على حق الترشح والتصويت قبل نظيراتهن في أوروبا بكثير، مؤشر هام يعكس نظرة أمتنا للمرأة".

ولفت أردوغان إلى أن "عقلية الوصاية التي سادت بعد وفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، لم تواصل هذه الرؤية التي وضعها أتاتورك (بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية)".

وتابع:" الذين ميزوا بين نسائنا بحسب مظهرهن ولباسهن، عرقلوا استخدام النساء لحقوقهن الدستورية وفي مقدمتها حق الترشح"، في إشارة إلى القيود التي كانت مفروضة في الماضي على المحجبات.

وأردف :"بالرغم من أن نساءنا حصلن على حق الترشح والتصويت عام 1934، فإنهن بدأن استخدام حقهن بحرية مع حزب العدالة والتنمية".

وتعهد الرئيس أردوغان بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها النساء وفي مقدمتها العنف ضد المرأة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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