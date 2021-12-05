أبدى الأسير الفلسطيني المفرج عنه، كايد الفسفوس، سعادته بالنجاح في إجبار السلطات الإسرائيلية على إطلاق سراحه معتبراً أنه كسر جبروت الاحتلال بأمعائه الخاوية.

وأفرجت إسرائيل الأحد عن الفسفوس بعدما خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام دام 131 يوماً رفضاً للاعتقال الإداري، على حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وفور وصوله الجانب الفلسطيني قال الفسفوس إنه "استطاع كسر جبروت الاحتلال الإسرائيلي وانتزع حريته" وفق حديثه لوكالة الأناضول.

وأضاف: "دخلت السجن بعزيمة وخرجت بذات العزيمة، لم يستطع الاحتلال كسري، وقد كسرت جبروته بأمعائي الخاوية وحققت انتصاراً عليه"، مؤكداً: "استخدم الاحتلال كل الوسائل لكسر إرادتي، لكنه فشل".

ونُقل الفسفوس بمركبة إسعاف فلسطينية لإجراء بعض الفحوصات الطبية في مستشفى الخليل قبل نقله لمنزله.

والفسفوس (32 عاماً) اعتُقل في يوليو/تموز 2020، من بلدة دُورا جنوب مدينة الخليل، وخاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام قبل أن يوافق على تعليق إضرابه مقابل الإفراج عنه.

واعتقل الفسفوس عدة مرات وأمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال وسبق أن خاض إضراباً عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري عام 2019.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، بلا توجيه لائحة اتهام ويصدر لـ6 أشهر قابلة للتمديد.