سياسة
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الأولى منذ انتهاء الأزمة.. عاهل السعودية يدعو أمير قطر للقمة الخليجية الـ42
تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الأحد دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمة الخليجية الثانية والأربعين في المملكة، وهي الأولى منذ المصالحة الخليجية.
الأولى منذ انتهاء الأزمة.. عاهل السعودية يدعو أمير قطر للقمة الخليجية الـ42
أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودية لحضور أول قمة خليجية منذ انتهاء الأزمة - أرشيفية / AP
5 ديسمبر 2021

تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الأحد دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمة الخليجية الثانية والأربعين في المملكة، وهي الأولى منذ المصالحة الخليجية.

وتسلّم أمير قطر رسالة خطية من العاهل السعودي، عبر وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، في أثناء استقبال تميم له في مكتبه بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وذكرت الوكالة أن "الرسالة تتضمن دعوة أمير دولة قطر لحضور اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في السعودية في ديسمبر/كانون الأول الجاري".

كما أن الرسالة تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، وفق الوكالة.

وأضافت أنه "في بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية السعودي تحيات العاهل السعودي إلى أمير دولة قطر، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار".

ويُجري بن فرحان زيارة إلى الدوحة غير معلنة المدة.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تستضيف العاصمة السعودية الرياض القمة الخليجية الثانية والأربعين.

وتتكثف الاتصالات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين من قطر والسعودية، لا سيما على مستوى القيادة، منذ انتهاء أصعب أزمة خليجية في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أُسس عام 1981.

ففي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أُعلن في قمة خليجية بالسعودية توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أزمة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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