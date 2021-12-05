تحتفي تركيا الأحد بالذكرى الـ87 لحصول المرأة التركية على حق التصويت في الانتخابات.

وفي رسالة مصورة بمناسبة هذه الذكرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا أعطت المرأة حق الترشح والتصويت قبل كثير من الدول الأوروبية".

وأضاف: "حصول نسائنا على حق الترشح والتصويت قبل نظيراتهن في أوروبا بكثير مؤشر هام يعكس نظرة أمتنا للمرأة".

ولفت أردوغان إلى أن "عقلية الوصاية التي سادت بعد وفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، لم تواصل هذه الرؤية التي وضعها أتاتورك (بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية)".

وتابع:" الذين ميزوا بين نسائنا بحسب مظهرهن ولباسهن، عرقلوا استخدام النساء حقوقهن الدستورية وفي مقدمتها حق الترشح"، في إشارة إلى القيود التي كانت مفروضة في الماضي على المحجبات.

وأردف :" بالرغم من أن نساءنا حصلن على حق الترشح والتصويت عام 1934، فإنهن بدأن استخدام حقهن بحرية مع حزب العدالة والتنمية " (وصل إلى سدة الحكم عام 2002).

وتعهد الرئيس أردوغان بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها النساء وفي مقدمتها العنف ضد المرأة.

من جانبه، هنأ نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي على حسابه في تويتر، المرأة التركية لنيلها حقوقها.

وكتب أوقطاي في حسابه :"العالم يصبح أجمل بجهود المرأة، نهنئ المرأة بمناسبة 5 ديسمبر/كانون الأول اليوم العالمي لحقوق المرأة والذكرى 87 لنيل المرأة التركية حق الانتخاب والترشح"

وشهد ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في هذه المناسبة زيارة وفود من شرائح المجتمع التركي كافة، وخصوصاً من النقابات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية.

وحصلت المرأة التركية على حق الانتخاب والترشح في 5 ديسمبر/كانون الأول 1934، بتغيير مواد في الدستور والقانون الانتخابي.

وسبقت المرأة التركية بنيلها هذه الحقوق نظيراتها في فرنسا التي منحت المرأة حق التصويت والترشح عام 1944 وإيطاليا عام 1945 واليونان عام 1952.