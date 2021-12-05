قال موقع إخباري تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأحد: "إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد سيزور طهران الاثنين للقاء عدد من كبار المسؤولين وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية".

ولم يرِد تعليق على الفور من وزارة الخارجية في الإمارات عن زيارة الشيخ طحنون أحد أخوة الحاكم الفعلي للبلاد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الشركة القابضة إيه دي كيو المملوكة لحكومة أبوظبي.

وذكر موقع نور نيوز أن "الشيخ طحنون سيجتمع مع الأمين العام للمجلس علي شمخاني ومسؤولين إيرانيين آخرين في طهران".

كانت الإمارات خفضت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2016.

ويُعد تبادل الزيارات أمراً نادراً بين إيران ودول الخليج، في ظل وجود ملفات كثيرة يختلف عليها الطرفان، واتهام دول خليجية للجمهورية الإسلامية بالتدخل في شؤون دول عربية أخرى مثل اليمن ولبنان.

وبدأت أبو ظبي في 2019 التواصل مع إيران في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في منطقة الخليج وعلى منشآت نفطية سعودية.

وفي أبريل/ نيسان بدأت السعودية محادثات مباشرة مع إيران وصفتها الرياض بأنها ودية لكنها استكشافية إلى حد كبير.

وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الشهر الماضي: "نتوجه نحو تعزيز الجسور وتصفير المشاكل، والانفتاح على جيراننا، ومنهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار سياسة الانفتاح والبناء على المشتركات وإدارة الاختلافات".

وتأتي زيارة الشيخ طحنون بعد أيام من توقف محادثات غير مباشرة الجمعة بين واشنطن وطهران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأبدى مسؤولون غربيون استياءهم من مطالب كثيرة قدمتها إيران.

وقال مسؤول أمريكي كبير السبت "إن إيران قدمت مقترحات فيها تراجع عن كل شيء وعن أي حلول وسط طرحتها طهران في جولات المحادثات الست السابقة التي بدأت في أبريل/ نيسان وتوقفت بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو من غلاة المحافظين، في يونيو/حزيران".