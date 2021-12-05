سياسة
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ليبيا.. حكم نهائي بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى سباق الرئاسة
قالت قناة ليبيا الأحرار الخاصة الأحد إن "محكمة مدينة سبها رفضت استئناف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضد طعن سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين، وحكمت نهائياً بإعادته إلى سباق الرئاسة".
ليبيا.. حكم نهائي بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى سباق الرئاسة
سيف الإسلام عاد إلى الساحة السياسية في بلاده بعد أكثر من 10 أعوام على مقتل والده القذافي / AA
5 ديسمبر 2021

رفضت محكمة ليبية الأحد استئناف مفوضية الانتخابات ضد طعن سيف الإسلام القذافي على استبعاده من قائمة المرشحين وحكمت نهائياً بإعادته إلى سباق الرئاسة، وفق إعلام محلي.

وقالت قناة ليبيا الأحرار (خاصة): "محكمة سبها رفضت استئناف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضد طعن سيف الإسلام، وتحكم نهائياً بعودته للسباق الرئاسي".

وحتى الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة رسمية بشأن مصير ترشح سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

والخميس، قررت هذه المحكمة إعادة سيف الإسلام (49 عاماً) إلى انتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن طعن على قرار المفوضية باستبعاده.

ويتصاعد رفض رسمي وشعبي في ليبيا لترشح سيف الإسلام المحكوم محلياً في 2015 بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال محاولة قمع احتجاجات مناهضة لنظام حكم والده.

وبهذا الترشح عاد سيف الإسلام إلى الساحة السياسية في بلاده بعد أكثر من 10 أعوام على مقتل والده القذافي على يد محتجين إبان احتجاجات أسقطت نظام حكمه (1969-2011).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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