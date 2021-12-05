سياسة
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الأردن.. أحكام بالسجن بحق مسؤولين بقطاع الصحة إثر حادثة مستشفى السلط
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان الأحد أحكاماً بالسجن بحق خمسة مسؤولين حكوميين بعد إدانتهم بالتسبب بوفاة عشرة مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي في مارس/آذار الماضي.
الأردن.. أحكام بالسجن بحق مسؤولين بقطاع الصحة إثر حادثة مستشفى السلط
فجرت كارثة مستشفى السلط احتجاجات مناهضة للحكومة في العديد من المدن والبلدات الأردنية / AP
5 ديسمبر 2021

حكمت محكمة أردنية الأحد بالسجن ثلاث سنوات بحق خمسة مسؤولين حكوميين بعد إدانتهم بالتسبب بوفاة عشرة مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي في مارس/آذار الماضي.

وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق عبد الرزاق الخشمان وأربعة من مساعديه بالسجن لثلاث سنوات، حسب افادت مراسلة فرانس برس من قاعة المحكمة.

وأدين هؤلاء بجنحة التسبب بالوفاة مكررة عشر مرات، فيما برّأت المحكمة ثمانية متهمين آخرين.

والقرار قابل للطعن خلال عشرة أيام.

وتوفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس/آذار الماضي في مستشفى السلط الحكومي (نحو 30 كيلو متراً شمال غرب عمان) بعد انقطاع الأكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها نذير عبيدات الذي استقال.

وفي الأيام اللاحقة أعلنت وفاة أربعة آخرين نتيجة الحادثة.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشفى يوم وقوع الحادثة التي أثارت غضباً واسعاً، وطلب من مدير المستشفى الاستقالة.

وأعلنت الحكومة مساء نفس اليوم إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدمت اعتذارها عن التقصير واصفة الواقعة بأنها خطأ جسيم فادح غير مبرر.

وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادثة وأوقف مدّعي عام مدينة السلط مدير المستشفى وأربعة من مساعديه ووجه لهم تهمة التسبّب بوفاة.

وفجرت الكارثة، التي قال سياسيون وناشطون محليون إنها كشفت إهمالاً جسيماً في النظام الصحي الحكومي أثناء زيادة إصابات كورونا، احتجاجاتٍ مناهضة للحكومة في العديد من المدن والبلدات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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