سياسة
3 دقيقة قراءة
"الحرية والتغيير" السودانية تدعو إلى مليونية الاثنين وتحذّر من قمعها
دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية إلى مليونية حاشدة الاثنين، رفضاً للانقلاب ومطالبةً بمدنية الدولة، وحذرت السلطات من قمعها.
"الحرية والتغيير" السودانية تدعو إلى مليونية الاثنين وتحذّر من قمعها
قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية تدعو إلى المشاركة في مظاهرات الاثنين / AP
6 ديسمبر 2021

دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية الأحد، إلى المشاركة في مظاهرات الاثنين، لإسقاط ما سمَّته "الانقلاب" والمطالبة بـ"مدنية الدولة".

وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في بيان: "تتسع الشوارع يوم غد في العاصمة والولايات لأبناء الشعب في فعالية ثورية سلمية، لتحقيق مطلب إسقاط الانقلاب ومدنية الدولة".

وأضافت: "ندعو كل قوى الثورة للمشاركة في مواكب مليونية 6 ديسمبر/كانون الأول، لتكون ملحمة وطنية، لتكون ملحمة جديدة خلف الأهداف الوطنية".

وشدّدَت على أن "الانقلاب فاقد للشرعية وتحاصره أسوار العزلة الشعبية، ومصيره السقوط الكامل"، محذّرة السلطات من "أي جنوح لقمع واستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين"، مؤكدةً أن "جرائم الانتهاكات لا تسقط بالتقادم".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مما أثار رفضاً من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلاباً عسكرياً".

وفي أكثر من مناسبة شدّد البرهان على أنه أقدم على تلك الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

والجمعة أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 44، متهمة ما تسمِّيه "قوات الانقلاب" بقتلهم، وهو ما تنفيه السلطات.

والأحد دعا عدد من "لجان المقاومة" إلى مظاهرات حاشدة الاثنين، رفضاً للاتفاق السياسي وللمطالبة بالحكم المدني.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقّع البرهان ورئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك اتفاقاً سياسياً من 14 بنداً، أبرزها: عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفاعليات شعبية في السودان، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم السلطة خلالها الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعَت مع الحكومة في 2020 اتفاقاً لإحلال السلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us