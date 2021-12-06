يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إلى دولة قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين، استجابة لدعوة أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن الرئيس أردوغان سيشارك في الدوحة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في نسخته السابعة.

وأضاف البيان أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية سيُعقد برئاسة أردوغان وآل ثاني، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين.

ولفت إلى أن الاجتماع يناقش الخطوات التي يمكن إجراؤها لتعميق علاقات التعاون بين البلدين، ويبحث العلاقات الثنائية بأبعادها كافة.

وأكد أن الجانبين التركي والقطري سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والثنائية.

وأشار إلى أن جدول أعمال الجانبين يتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان اجتماعاً خاصاً بعد توقيع الاتفاقيات، لبحث العلاقات التركية-القطرية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية بخاصة في أفغانستان وسوريا وليبيا.

وفي سياق متصل عقد وزير الدفاع التركي خلوص أقار الأحد، اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية في الدوحة، لبحث المسائل الدفاعية الثنائية والإقليمية والتعاون على صعيد الصناعات الدفاعية والأمنية.

وجاء لقاء أقار مع العطية قُبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي لقطر.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة التعاون في التدريبات العسكرية بين قطر وتركيا.