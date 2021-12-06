استُشهد شابّ فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، عقب عملية دهس نفّذها قرب أحد الحواجز بين منطقتَي طولكرم والطيبة، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفادت صحف عبرية بأن منفّذ هجوم الدهس، وهو الشابّ محمد نضال يونس (15 عاماً) من سكان مدينة نابلس، أصيب بجراح بالغة، اعتُقل ونُقل على أثرها إلى المستشفى حيث لقي حتفه.

في المقابل قالت القناة السابعة العبرية، إن جنديا إسرائيلياً "أُصيبَ بجراح خطيرة" جراء العملية التي نفّذها يونس قرب حاجز جبارة جنوبيّ طولكرم.

من جانبها وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عملية الدهس بأنها "ثورة مشتعلة وشباب قرّر الانعتاق نهائياً من الاحتلال".

جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم الحركة حازم قاسم، أكّد فيها أن "الشباب الفلسطيني سيواصل الإبداع في المقاومة حتى زوال الاستعمار عن كل الأراضي الفلسطينية".