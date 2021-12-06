سياسة
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إلهان عمر: ستُتخذ إجراءات حاسمة ضد نائبة معادية للإسلام بعد تصريحها المسيء
قالت النائبة الأمريكية إلهان عمر، إنها تثق تماماً بأن رئيسة مجلس النواب ستتخذ "إجراءً حاسماً" ضد النائبة الجمهورية لورين بوبرت، بعد تصريحاتها المسيئة التي وُصفت بأنها "تعصُّب أعمى ضد الإسلام".
إلهان عمر: ستُتخذ إجراءات حاسمة ضد نائبة معادية للإسلام بعد تصريحها المسيء
إلهان عمر: أجريت محادثة مع رئيسة المجلس، وأثق تماماً بأنها ستتخذ ضدها (بوبرت) إجراءً حاسماً الأسبوع المقبل. / AP
6 ديسمبر 2021

أعربت النائبة الأمريكية إلهان عمر الأحد، عن ثقتها بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستتخذ "إجراءً حاسماً" ضد النائبة الجمهورية لورين بوبرت، بعد حديثها عنها الذي اعتُبر ترهيباً من الإسلام.

ووصفت بوبرت إلهان، وهي مسلمة مولودة في الصومال، بأنها عضو في "جماعة جهادية"، وذلك خلال لقاء الشهر الماضي في ولاية كولورادو التي تمثلها بالكونغرس. وقالت بوبرت أيضاً إنه لا خوف من ركوب مصعد في الكونغرس مع إلهان "إذا لم تكن تحمل حقيبة ظهر".

واعتذرت بوبرت، وهي مشرعّة ما زالت في الفترة الأولى لها، عما بدر منها. لكن اتصالاً هاتفياً بين الاثنتين انتهى وهما على خلاف، عندما لم تُبدِ بوبرت أي ندم.

وفي وقت لاحق، طالب الديمقراطيون مجلس النواب بإعفاء بوبرت من مهامها في لجان المجلس، لما وصفوه بأنه "تعصب أعمى ضد الإسلام".

وقالت إلهان: "أجريت محادثة مع رئيسة المجلس وأثق تماماً بأنها ستتخذ ضدها (بوبرت) إجراء حاسماً الأسبوع المقبل"، وفق حديثها لقناة CNN الإخبارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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