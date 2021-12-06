أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، إكمال القمر الصناعي "غوك تورك-1" عامه الخامس في الفضاء.

وقالت الوزارة في بيان: "في مثل هذ اليوم قبل 5 أعوام أطلقنا القمر الصناعي (غوك تورك-1)، ومنذ ذلك اليوم بات هذا القمر عيننا في الفضاء".

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2016، أطلقت تركيا بنجاحٍ القمر الصناعي "غوك تورك-1" لأغراض استخبارية عسكرية، من قاعدة في غويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

ويتمتع القمر الجديد بدقة تصوير عالية، ويُستخدم لأغراض عسكرية ومدنية.

وأشرف على صناعة القمر شركتا "تيليسبازيو" الإيطالية و"تالس آلنیا سبيس" الفرنسية بمدينة كان جنوبيّ فرنسا.