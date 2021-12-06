سياسة
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القمر الصناعي التركي"غوك تورك-1" يكمل عامه الخامس في الفضاء
أكمل القمر الصناعي التركي "غوك تورك-1" عامه الخامس في الفضاء، وقالت وزارة الدفاع التركية إن القمر "بات عيننا في الفضاء".
القمر الصناعي التركي"غوك تورك-1" يكمل عامه الخامس في الفضاء
"غوك تورك-1" يكمل عامه الخامس في الفضاء / TRT World
6 ديسمبر 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، إكمال القمر الصناعي "غوك تورك-1" عامه الخامس في الفضاء.

وقالت الوزارة في بيان: "في مثل هذ اليوم قبل 5 أعوام أطلقنا القمر الصناعي (غوك تورك-1)، ومنذ ذلك اليوم بات هذا القمر عيننا في الفضاء".

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2016، أطلقت تركيا بنجاحٍ القمر الصناعي "غوك تورك-1" لأغراض استخبارية عسكرية، من قاعدة في غويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

ويتمتع القمر الجديد بدقة تصوير عالية، ويُستخدم لأغراض عسكرية ومدنية.

وأشرف على صناعة القمر شركتا "تيليسبازيو" الإيطالية و"تالس آلنیا سبيس" الفرنسية بمدينة كان جنوبيّ فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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