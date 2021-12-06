أعلنت تركيا وقطر الاثنين نيتهما توقيع عدد من الاتفاقيات المتبادلة في المجالات الدفاعية والصحية والثقافية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة قبل انعقاد الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر.

وتَوجَّه جاوش أوغلو بالشكر إلى قطر على جهودها في الإفراج عن الأتراك المختطَفين في ليبيا.

وتابع: "نتبنى مواقف مشتركة مع قطر في كثير من الملفات، منها الملف الأفغاني"، لافتاً إلى أن الجانبين يبحثان رفع الكفاءة التشغيلية لمطار كابل.

ودعا جاوش أوغلو المجتمع الدولي إلى "مساعدة الشعب الأفغاني، والاقتداء بتركيا وقطر في ذلك".

وأضاف الوزير التركي: "لدينا مواقف وعمل مشترك مع قطر في ملفات هامة بالمنطقة، أبرزها الملفان الفلسطيني والسوري".

وتعقيباً على العلاقات التركية مع دول الخليج قال جاوش أوغلو: "سعداء بعودة العلاقات مع دول الخليج. لا عداء بين تركيا والدول الخليجية، ونسعى لبقاء علاقاتنا مع الدول الأخرى قوية".

من جانبه قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن من المتوقع "إبرام 12 اتفاقية جديدة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر".

وتابع: "الاقتصاد التركي مبنيّ على أساس متين، ولدينا استثمارات ضخمة في تركيا".

ولفت الوزير القطري إلى أن تزامن زيارتَي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للدوحة، هو مجرد تصادف في الجدول الزمني.

وفي وقت سابق اليوم أكد الرئيس التركي في مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى قطر في زيارة رسمية أن بلاده تعمل على تطوير علاقاتها مع دول الخليج كافة.

وأشار أردوغان إلى أن العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر ستتواصل بزخم أكبر في المرحلة القادمة، ورحّب بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم.