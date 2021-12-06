أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الاثنين، صرف 75 في المئة من قيمة رواتب الموظفين العموميين في الحكومة (مدنيين وعسكريين)، عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكرت وزارة المالية في بيان، أن صرف رواتب الموظفين العموميين سيكون، غداً الثلاثاء، بنسبة 75 في المئة، وبما لا يقل عن 1650 شيكلاً (520.5 دولاراً).

وأرجعت قرار صرف الرواتب منقوصة لـ"استمرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب (المقاصة)، عقاباً على ما تُقدّمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى".

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحوّلها شهرياً إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.

وبحسب بيان وزارة المالية، فإنها ستصرف فوارق الرواتب بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة، أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة.