سياسة
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صور | مهاجرون يحتمون من البرد أسفل أحد الجسور في باريس
اضطر أكثر من 200 مهاجر إفريقي إلى نصب خيامهم أسفل أحد الجسور في العاصمة الفرنسية باريس للاحتماء من البرد القارس، في انتظار حصولهم على دعم حكومي يعينهم على إيجاد مأوى.
صور | مهاجرون يحتمون من البرد أسفل أحد الجسور في باريس
المهاجرون نصبوا خيامهم أسفل أحد الجسور في المنطقة "التاسعة عشرة" في باريس / AA
6 ديسمبر 2021

يعيش المهاجرون في فرنسا ظروفاً معيشية صعبة في ظلّ التدني الكبير لدرجات الحرارة، ما دفعهم لنصب خيامهم أسفل أحد جسور العاصمة باريس، في محاولة منهم للتمسك بالحياة.

وينتظر قرابة 200 مهاجر إفريقي منذ وقت طويل للحصول على دعم حكومي يعينهم على إيجاد مأوى يقيهم البرد القارس، ما أجبرهم على نصب الخيام أسفل أحد الجسور بالمنطقة "التاسعة عشرة" في باريس.

وتقول الكونغولية لينون، وهي إحدى المهاجرين المحتمين من البرد في الخيام، إنها تعيش مع ابنها المريض (12 عاماً) الذي خضع لعملية جراحية مؤخراً، ظروفاً صعبة للغاية.

وتضيف في حديث للأناضول: "جئت إلى فرنسا عام 2018، وأنتظر الردّ على طلب اللجوء الذي تقدّمت به خارج العاصمة".

وتتابع: "لا أستطيع التكهن حول ما سيحدث في المستقبل، ووضع ابني يحزنني للغاية"، مشيرة إلى أنها تحاول البقاء على قيد الحياة من أجل ابنها، كما تنتظر الردّ الرسمي على طلبها من أجل الاستقرار في ملجأ بشكل دائم.

وبحسب بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والبحوث الاقتصادية، فإن هناك أكثر من 3 ملايين مشرد في عموم البلاد، 400 ألف منهم في باريس وحدها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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