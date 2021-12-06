سياسة
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"مُحمّد".. الاسم الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في بريطانيا
كشفت شركة أبحاث أمريكية، أنّ اسم "مُحمّد" هو الأكثر شعبية بين المواليد الذكور الجدد في بريطانيا لعام 2021.
"مُحمّد".. الاسم الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في بريطانيا
أوضح التقرير أنّ اسم "مُحمّد" جاء على رأس قائمة الأسماء الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في بريطانيا للعام الجاري / Others
6 ديسمبر 2021

كشفت شركة أبحاث أمريكية، أنّ اسم "مُحمّد" هو الأكثر شعبية بين المواليد الذكور الجدد في بريطانيا لعام 2021.

شركة الأبحاث الأمريكية "بيبي سنتر" نشرت الاثنين، تقريرها لعام 2021، وكشفت فيه أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا للعام المذكور.

وأوضح التقرير أنّ اسم "مُحمّد" جاء على رأس قائمة الأسماء الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في بريطانيا للعام الجاري.

وأشار إلى أنّ اسم "مُحمّد" تصدّر قائمة الأسماء الأكثر شعبية بين المواليد الجدد في البلاد، للعام الخامس على التوالي.

ولفت إلى احتلال اسمي "نوح" و"أوليفر" المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ضمن قائمة أكثر 100 اسم أُطلقت على الأطفال الذكور حديثي الولادة في بريطانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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