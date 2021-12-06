سياسة
2 دقيقة قراءة
في تحدٍ لواشنطن.. الهند تعلن بدء تسلّمها منظومة S-400 من روسيا
أعلنت الهند الاثنين، بدء تسلّمها منظومة الدفاع الروسية S-400، رغم معارضة الولايات المتحدة. وكانت واشنطن S-400 طلبت من شركائها الابتعاد عن المعدّات العسكرية الروسية لتجنّب العقوبات المحتملة بموجب قانون "مكافحة أعداء أمريكا" من خلال العقوبات.
في تحدٍ لواشنطن.. الهند تعلن بدء تسلّمها منظومة S-400 من روسيا
منظومة S–400 الروسية هي منظومة دفاع أرض–جو صاروخية متطورة / AA
6 ديسمبر 2021

أعلن وزير الخارجية الهندي الاثنين أن روسيا بدأت تسليم بلاده منظومة صواريخ أرض-جو الروسية S-400 التي لوّحت الولايات بفرض عقوبات على خلفيّتها.

وقال وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا إثر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي إن عمليات التسليم بدأت هذا الشهر وستتواصل.

وأبقت الهند على قرارها المضي قُدماً باتفاقية S-400 مع روسيا، رغم عدم موافقة الولايات المتحدة عليها.

وفى وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يجري تنفيذ اتفاق لتزويد الهند بمنظومات صواريخ دفاع جوى روسية من طراز S-400 على الرغم مما وصفه بالجهود الأمريكية لتقويض الاتفاق.

تتمتع الهند وروسيا بتاريخ طويل من العلاقات الوطيدة وقد حددتا بالفعل هدفاً بقيمة 30 مليار دولار في التجارة الثنائية بحلول نهاية عام 2025. لكن الهند وطّدت علاقتها بالولايات المتحدة مؤخراً، وتعتبر ذلك عاملاً حاسماً لمواجهة الصين.

تحاول الهند توجيه علاقتها الدفاعية مع روسيا في الوقت الذي تُعزز فيه علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة.

واعتمدت الهند، وهي مشترٍ رئيسي للمعدات العسكرية، إلى حدٍ كبير على الاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب الباردة. لكنها عملت على تنويع مشترياتها من خلال اختيار المعدات الأمريكية أيضاً.

وكانت واشنطن طلبت من شركائها الابتعاد عن المعدات العسكرية الروسية لتجنب العقوبات المحتملة بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.

لذلك، قد يتسبب حصول الهند على منظومة S-400، والتي تعتبرها نيودلهي حاسمة في مواجهة الصين، في توتر العلاقات الهندية–الأمريكية.

ومنظومة S-400 هي منظومة دفاع أرض-جو متطورة، وبمجرد الحصول عليها، من المتوقع أن تمنح الهند ردعاً استراتيجياً ضد خصميها الصين وباكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us