أعلن وزير الخارجية الهندي الاثنين أن روسيا بدأت تسليم بلاده منظومة صواريخ أرض-جو الروسية S-400 التي لوّحت الولايات بفرض عقوبات على خلفيّتها.

وقال وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا إثر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي إن عمليات التسليم بدأت هذا الشهر وستتواصل.

وأبقت الهند على قرارها المضي قُدماً باتفاقية S-400 مع روسيا، رغم عدم موافقة الولايات المتحدة عليها.

وفى وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يجري تنفيذ اتفاق لتزويد الهند بمنظومات صواريخ دفاع جوى روسية من طراز S-400 على الرغم مما وصفه بالجهود الأمريكية لتقويض الاتفاق.

تتمتع الهند وروسيا بتاريخ طويل من العلاقات الوطيدة وقد حددتا بالفعل هدفاً بقيمة 30 مليار دولار في التجارة الثنائية بحلول نهاية عام 2025. لكن الهند وطّدت علاقتها بالولايات المتحدة مؤخراً، وتعتبر ذلك عاملاً حاسماً لمواجهة الصين.

تحاول الهند توجيه علاقتها الدفاعية مع روسيا في الوقت الذي تُعزز فيه علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة.

واعتمدت الهند، وهي مشترٍ رئيسي للمعدات العسكرية، إلى حدٍ كبير على الاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب الباردة. لكنها عملت على تنويع مشترياتها من خلال اختيار المعدات الأمريكية أيضاً.

وكانت واشنطن طلبت من شركائها الابتعاد عن المعدات العسكرية الروسية لتجنب العقوبات المحتملة بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.

لذلك، قد يتسبب حصول الهند على منظومة S-400، والتي تعتبرها نيودلهي حاسمة في مواجهة الصين، في توتر العلاقات الهندية–الأمريكية.

ومنظومة S-400 هي منظومة دفاع أرض-جو متطورة، وبمجرد الحصول عليها، من المتوقع أن تمنح الهند ردعاً استراتيجياً ضد خصميها الصين وباكستان.