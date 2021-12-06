سياسة
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معهد "سيبري": نمو مبيعات الأسلحة عالمياً خلال 2020 رغم وباء كورونا
قال معهد "سيبري" في تقريره السنوي الصادر، الاثنين، إن أكبر مصنّعي الأسلحة في العالم "سجّلوا نمواً في الأرباح العام الماضي للسنة السادسة على التوالي".
معهد "سيبري": نمو مبيعات الأسلحة عالمياً خلال 2020 رغم وباء كورونا
أشار التقرير إلى أن أكبر 100 شركة للأسلحة "شهدت ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 1.3 في المئة عام 2019 / AP
6 ديسمبر 2021

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" أن مبيعات الأسلحة في العالم لم تتأثر بالتداعيات الاقتصادية السلبية المرافقة لجائحة كورونا وأشار إلى أنها "تزايدت".

وقال المعهد في تقريره السنوي الصادر، الاثنين، أن أكبر مصنّعي الأسلحة في العالم "سجلوا نمواً في الأرباح خلال 2020 للسنة السادسة على التوالي".

وأضاف أن الحكومات في كل أنحاء العالم "واصلت شراء الأسلحة خلال سنوات الجائحة كما اتخذ بعضها إجراءات تحفيزية لمساعدة شركات الأسلحة الكبرى".

وأشار التقرير إلى أنّ أكبر 100 شركة للأسلحة "شهدت ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 1.3 في المئة عام 2019 وحققت مستوى قياسياً بلغ 531 مليار دولار رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 3 في المئة".

وأوضح أن خمس شركات أمريكية كبرى "احتلت مجدداً مقدمة الترتيب العالمي" كأكثر الشركات تصديراً للسلاح.

وجاءت شركة لوكهيد-مارتن ( صانعة مقاتلات F-35 وأنواع مختلفة من الصواريخ) في المركز الأول ضمن القائمة المشار إليها بمبيعات بلغت 58.2 مليار دولار، متقدمة على شركة رايثيون تكنولوجيز التي احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية إدماج كبيرة، تلتها شركات بوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس.

ووفقا لمعهد "سيبري" (مقره السويد) جاءت شركة "BAE سيستمز" البريطانية في المرتبة السادسة في القائمة العالمية لأكثر مصدّري الأسلحة في العالم، وهي أعلى الشركات الأوروبية مرتبة.

وبشكل عام، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من أكبر 100 شركة في الصناعة 531 مليار دولار في عام 2020.

وجاءت 41 شركة أمريكية في قائمة أكبر 100 شركة إنتاج أسلحة في العالم، وهو ما يمثّل 54 في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة أو 285 مليار دولار.

يشار إلى أن من بين البلدان الأكثر إنتاجاً وتصديراً للأسلحة في العالم، وحدهما فرنسا وروسيا شهدتا انخفاضاً في مبيعات شركاتهما خلال العام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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