أعلن تجمع المهنيين السودانيين الاثنين أن الاحتجاجات ستستمر طوال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري ضد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان واتفاقه مع حمدوك.

وقال التجمع الذي يقود الحراك الاحتجاجي في بيان: "ثورة الشعب مستمرة حتى اقتلاع الانقلابيين ونظامهم وتأسيس السلطة المدنية الانتقالية الكاملة".

وأضاف: "ستواصل قوى الثورة عملها اليومي في تنويع أدوات المقاومة السلمية، وستستمر المواكب المليونية طوال شهر ديسمبر/كانون الأول، حتى هزيمة الانقلابيين وتقديمهم للمحاكمات العادلة".

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية "هاجمت الثوار السلميين في عدد من المدن، واستخدمت القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع في تظاهرات الاثنين، ولا تزال تواصل الاعتقال العشوائي بعد نهاية التظاهرات".

والاثنين فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع، تظاهرة قرب القصر الرئاسي بالخرطوم رافضة اتفاق رئيسي مجلسَي السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك.

كما أن محتجين بشارع الستين شرقي الخرطوم تعرضوا لاعتداءات بالأسلحة البيضاء من قبل مجموعة مدنية غير محددة الهوية، وفق مراسل الأناضول، فيما لم يتسنَّ الحصول على رد فوري من الشرطة السودانية.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات على إعلان قائد الجيش البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضاً من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلاباً عسكرياً".

ووقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم يتضمن 14 بنداً، منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.