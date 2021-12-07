سياسة
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التقى رئيسي وشمخاني.. طحنون بن زايد يجري مباحثات مع مسؤولين في إيران
استقبل الرئيس الإيراني في طهران وفداً برئاسة طحنون بن زايد آل نهيان من دون تحديد مدة زيارته، فيما قالت الرئاسة الإيرانية إن مستشار الأمن القومي الإماراتي وجه دعوة إلى الرئيس الإيراني لإجراء زيارة رسمية إلى أبو ظبي.
التقى رئيسي وشمخاني.. طحنون بن زايد يجري مباحثات مع مسؤولين في إيران
التقى آل نهيان الرئيس إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد علي خامنئي / Reuters
7 ديسمبر 2021

التقى مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان الاثنين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيره علي شمخاني في طهران، في زيارة نادرة، بناء على دعوة وجهها الأخير إلى المسؤول الإماراتي.

وتأتي زيارة آل نهيان في وقت تتفاوض فيه الإمارات والسعودية مع إيران وسط مساعٍ في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية الكبرى.

والتقى المسؤول الإماراتي لدى وصوله إلى طهران أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني.

ونقل التلفزيون الإيراني الحكومي عن شمخاني قوله إن العلاقات "الدافئة والودية" بين البلدين تظل أولوية ويجب ألا تتأثر بالدول الأخرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما التقى آل نهيان الرئيس إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد علي خامنئي.

وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان أن رئيسي رحب "بتحسين العلاقات مع الإمارات" بما في ذلك النواحي الاقتصادية.

وقال رئيسي إنه "ينبغي ألا تكون في العلاقات بين البلدين المسلمين إيران والإمارات عوائق، كما ينبغي ألا تتأثر بإملاءات الأجانب".

وحسب الرئاسة الإيرانية فإن آل نهيان وجه دعوة إلى رئيسي لإجراء زيارة رسمية إلى الإمارات.

في سياق متصل أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن رئيسي استقبل اليوم في طهران وفداً برئاسة طحنون بن زايد آل نهيان من دون تحديد مدة زيارته.

وبحث الجانبان خلال اللقاء "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، من دون تحديد لتلك القضايا، وفق المصدر ذاته.

وتزامنت زيارة آل نهيان مع زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لإيران التي لطالما اعتبرها مجلس التعاون الخليجي مصدر تهديد في المنطقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زار علي باقري كاني نائب وزير الخارجية الإيراني، الإمارات حيث التقى أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر.

وقال كاني: "اتفقنا حول فتح صفحة جديدة بالعلاقات الإيرانية-الإماراتية".

والاثنين انتقد سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الإمارات على خلفية شرائها نهاية الأسبوع الماضي مقاتلات من طراز رافال من فرنسا بقيمة 16 مليار يورو، حسب وكالة أسوشييتد برس.

وحث خطيب زاده فرنسا على "التصرف بمسؤولية أكبر" ودعاها إلى "تجنب عسكرة المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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