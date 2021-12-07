سياسة
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نتنياهو يتحجج بإيران لتمديد فترة حراسة أسرته.. "نحن هدف صريح للاغتيال"
تذرع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بإيران ودول أخرى "معادية" من أجل طلب تمديد فترة الحراسة الشخصية المشددة له ولأفراد أسرته، وقال في رسالة إن بين تلك الدول ونتنياهو وأسرته "حساب دم" مفتوح.
نتنياهو يتحجج بإيران لتمديد فترة حراسة أسرته.. "نحن هدف صريح للاغتيال"
نتنياهو يقول إنه وأفراد أسرته هدف صريح للاغتيال / NEWS
7 ديسمبر 2021

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بتمديد الحراسة الأمنية على أفراد أسرته لمدة 6 أشهر، معتبراً أنهم "هدف صريح للاغتيال" من جانب إيران ودول معادية أخرى.

جاء ذلك في رسالة بعث بها آشر حايون رئيس مكتب نتنياهو إلى يائير بينس المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت يوم الاثنين، حسب موقع "واللا" العبري.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري ستزال حراسة مشددة تمتعت بها زوجة نتنياهو سارة وولداه يائير وأفنير على مدى السنوات الـ12 الماضية.

وترأس نتنياهو الحكومة بين 31 مارس/آذار 2009 و13 يونيو/حزيران 2021، وهو يريد وفق الرسالة تمديد الحراسة على أسرته 6 أشهر أخرى.

وجاء في الرسالة: "لطول فترة تولي رئيس الوزراء السابق السيد بنيامين نتنياهو لمنصبه، وفي ضوء طبيعة العمليات الحساسة التي وافق على تنفيذها على مدى سنوات ضد دول معادية، يوجد (حساب دم) مفتوح بين تلك الدول ورئيس الوزراء السابق وأسرته".

وأضافت: "تجلى ذلك أيضاً فيما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، إذ يُصنف أفراد أسرة نتنياهو هدفاً صريحاً للاغتيال".

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.

ومع بدء تولي حكومة بينيت مهامها في يونيو/حزيران الماضي قررت اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك" (جهاز الأمن العام) تقصير مدة حراسة أسرة نتنياهو إلى 6 أشهر فقط اعتباراً من نهاية مهامه رئيساً للوزراء، بدلاً من عام كما كان مقرراً في السابق.

وتتولى وحدة "ماغن" (وحدة تأمين الشخصيات في مكتب رئيس الوزراء) مهمة تأمين زوجة نتنياهو وولديه، وهي الوحدة المسؤولة أيضاً عن حراسة الوزراء.

​​​​​​​أما نتنياهو نفسه ولكونه رئيس وزراء سابق فيحظى بحراسة مشددة وسيارة مصفحة بسائق لمدة 20 عاماً من نهاية ولايته.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت التطرق إلى الموضوع، لكنه أشار في بيان إلى أنّ "القرارات المتعلقة بالحراسة للجهات الرسمية تتخذ من خلال اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك، وهي تابعة لصلاحيات هذه اللجنة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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