سياسة
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حتى بعد تصنيفها "إرهابية".. غوغل تربّحت من بيع أقمصة تؤيد حماس
حققت شركة غوغل الشهيرة أرباحاً من بيعها أقمصة مؤيدة لحركة حماس الفلسطينية حتى بعد أيام من قرار حظرها في بريطانيا وتصنيفها منظمة “إرهابية”، حسب ما نقلت صحيفة الإندبندت البريطانية.
حتى بعد تصنيفها "إرهابية".. غوغل تربّحت من بيع أقمصة تؤيد حماس
عرضت غوغل بعد تصنيف وزارة الداخلية البريطانية حركة حماس منظمة “إرهابية”، إعلاناً لأقمصة كتب عليها بالإنجليزية: “جيش حماس.. في سبيل الله”
7 ديسمبر 2021

قالت صحيفة الإندبندتالبريطانية إن شركة غوغل الشهيرة، حققت أرباحاً من بيعها أقمصة مؤيدة لحركة حماس الفلسطينية، حتى بعد أيام من قرار حظرها في بريطانيا وتصنيفها منظمة “إرهابية”.

وعرضت غوغل بعد تصنيف وزارة الداخلية البريطانية حركة حماس منظمة “إرهابية”، إعلاناً لأقمصة كتب عليها بالإنجليزية: “جيش حماس.. في سبيل الله” مرفقة بصورة تظهر مقاتلاً ملثماً بالكوفية وعلى ذراعه علم فلسطين.

وبعد تقرير الصحيفة البريطانية أعلنت غوغل إزالة الإعلان عن القميص، وقالت: "نحظر الإعلانات أو المنتجات التي تصنعها الجماعات الإرهابية أو تدعمها، وعليه أزلنا الإعلانات والقوائم من منصتنا".

وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت نهاية الشهر الماضي تصنيف حماس بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، وقالت إن "جماعة حماس الإرهابية أصبحت اليوم منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة بكاملها بعد موافقة البرلمان".

وتصف حماس التي تأسست عام 1987 نفسها بأنها "حركة تحرر وطني" تسعى لطرد الاحتلال الإسرائيلي وترفض وصمها بـ"الإرهاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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