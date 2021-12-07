سياسة
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استقبال رسمي.. قمة ثنائية بين أمير قطر ورئيس تركيا في الدوحة
انطلقت القمة الثنائية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، بعد مراسم استقبال رسمية عزف خلالها النشيد الوطني لكلا البلدين.
استقبال رسمي.. قمة ثنائية بين أمير قطر ورئيس تركيا في الدوحة
بعد الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمية بدأ اللقاء الثنائي بين أردوغان وأمير قطر / AA
7 ديسمبر 2021

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الدوحة وسط مراسم استقبال رسمية.

وجرى حفل الاستقبال في الديوان الأميري حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف، قبل أن يقدم كل منهما وفد بلاده.

وبعد الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمية بدأ اللقاء الثنائي بين أردوغان وأمير قطر.

وأمس بدأ أردوغان زيارة رسمية إلى قطر برفقة عقيلته أمينة ووزراء التجارة محمد موش والزراعة والغابات بكر باكدميرلي والصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة إسماعيل دمير ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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