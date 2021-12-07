سياسة
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العراق.. 7 قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في محافظة البصرة
قتل 7 مدنيين عقب انفجار سيارة مفخخة بمحافظة البصرة جنوبي العراق، وقال مصدر أمني إن السيارة انفجرت قرب المستشفى الجمهوري الحكومي
العراق.. 7 قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في محافظة البصرة
التفجير وقع من خلال سيارة مفخخة / Reuters
7 ديسمبر 2021

ذكر مصدر أمني عراقي الثلاثاء أن 7 مدنيين قتلوا على الأقل، إثر انفجار سيارة مفخخة في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال المصدر وهو نقيب في شرطة البصرة، لوكالة الأناضول: "تشير المعلومات الأولية إلى أن حافلة صغيرة لنقل الركاب مفخخة انفجرت قرب المستشفى الجمهوري الحكومي وسط مدينة البصرة".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن "الانفجار تسبب بمقتل 7 أشخاص في حصيلة أولية".

ولم تعلق السلطات الأمنية على الانفجار فوراً، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

والبصرة الغنية بالنفط تشهد استقراراً أمنياً نسبياً مقارنة بمحافظات شمالي البلاد وغربيها، التي تنشط فيها خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي وتشن هجمات ضد أهداف عسكرية وأمنية ومدنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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