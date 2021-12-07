سياسة
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على هامش قمة البوسفور.. بريطانيا ترغب في التحالف مع تركيا بالأمن السيبراني
عبّر رئيس منتدى الدفاع والأمن البريطاني عن رغبة بريطانية في التحالف مع تركيا بمجال الأمن السيبراني، وقال إن تركيا دولة هامة في هذا المجال، مُشيداً بخطوة رئيسها رجب طيب أردوغان في بناء مركز للأمن السيبراني في البلاد.
على هامش قمة البوسفور.. بريطانيا ترغب في التحالف مع تركيا بالأمن السيبراني
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخذ خطوة بناء مركز للأمن السيبراني في تركيا / AA
7 ديسمبر 2021

قال رئيس منتدى الدفاع والأمن البريطاني أولغا ميتلاند الثلاثاء، إن بلاده ترغب في التحالف مع تركيا في مجال الأمن السيبراني.

جاء ذلك على هامش مشاركته في "قمة البوسفور" التي انطلقت في إسطنبول الاثنين بنسختها الثانية عشرة، لبحث الرؤى الجديدة للعالم المتغير، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف أن تركيا دولة هامة في مجال الأمن السيبراني، مشيداً بخطوة رئيسها رجب طيب أردوغان، في بناء مركز للأمن السيبراني في البلاد.

وأوضح أن البريطانيين يرغبون في التعاون بخصوص مشاركة البيانات مع الجانب التركي، مشدداً على ضرورة التحالف مع تركيا في مجال الأمن السيبراني.

وأشار إلى تمتُّع بلاده بمرونة أكثر في التعاون مع تركيا بهذا المجال، لعدم كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي، معرباً عن اعتقاده أن هذا سيعزّز فرص التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني.

والاثنين انطلقت في مدينة إسطنبول، قمة البوسفور بنسختها الثانية عشرة، لبحث الرؤى الجديدة للعالم المتغير، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من 49 دولة.

وينظم القمة منصة التعاون الدولي "UİP" تحت عنوان "العمل من أجل عالم أفضل"، وتناقش الأعمال المصرفية والتمويل والهجمات الإلكترونية والصناعات الدفاعية وتغير المناخ والوضع بعد جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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