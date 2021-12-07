عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتماعاً ثنائياً في الدوحة.

وعقد أردوغان وآل ثاني الاجتماع الثنائي عقب مراسم الاستقبال الرسمية. وقد جرى بعيداً عن الصحفيين واستمر قرابة ساعتين.

وفي وقت سابق جرى حفل استقبال في الديوان الأميري حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف، قبل أن يقدم كل منهما وفد بلاده.

والاثنين بدأ أردوغان زيارة رسمية إلى قطر برفقة عقيلته أمينة ووزراء التجارة محمد موش والزراعة والغابات بكر باكدميرلي والصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

كما شارك في الزيارة رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

توقيع 15 اتفاقية

وعقب انتهاء الاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين شهد الزعيمان توقيع 15 اتفاقية بين تركيا وقطر.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الكوارث والطوارئ بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية القطرية.

كما جرى توقيع بروتوكول بين الحكومتين التركية والقطرية بشأن تنفيذ خطاب النوايا المتعلق بالتعاون حول تنفيذ الفاعليات الكبرى.

وإضافة إلى ذلك جرى الاتفاق على بيان مشترك لخطاب النوايا بشأن إقامة تعاون مؤسسي بين منتدى أنطاليا الدبلوماسي ومنتدى الدوحة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكولات والاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا.

ووقع البلدان أيضاً مذكرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التركية وبنك قطر للتنمية، ومذكرة تفاهم أخرى بين معهد المواصفات التركي وهيئة المقاييس العامة القطرية.

كما اتفق الجانبان على البرنامج التنفيذي الثاني في الثقافة لعامَي 2022 و2023 بين وزارة الثقافة والسياحة التركية، ووزارة الثقافة والرياضة القطرية، والبرنامج التنفيذي الأول في مجال الشباب والرياضة بين حكومتَي البلدين للأعوام 2022-2024.

وجرى توقيع اتفاقية برنامج للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين الحكومتين التركية والقطرية.

وأيضاً وُقعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.

وأُبرمت مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وجمعية رجال الأعمال القطرية، إلى جانب اتفاقية تعاون بين وكالة الأناضول التركية ووكالة الأنباء القطرية.