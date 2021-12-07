سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان وأمير قطر يعقدان اجتماعاً بالدوحة ويشهدان توقيع 15 اتفاقية
عقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية عقد الرئيس التركي وأمير دولة قطر اجتماعاً ثنائياً لمدة ساعتين، كما شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
أردوغان وأمير قطر يعقدان اجتماعاً بالدوحة ويشهدان توقيع 15 اتفاقية
أردوغان وأمير قطر عقدا اجتماعاً ثنائياً عقب مراسم الاستقبال الرسمية / AA
7 ديسمبر 2021

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتماعاً ثنائياً في الدوحة.

وعقد أردوغان وآل ثاني الاجتماع الثنائي عقب مراسم الاستقبال الرسمية. وقد جرى بعيداً عن الصحفيين واستمر قرابة ساعتين.

وفي وقت سابق جرى حفل استقبال في الديوان الأميري حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف، قبل أن يقدم كل منهما وفد بلاده.

والاثنين بدأ أردوغان زيارة رسمية إلى قطر برفقة عقيلته أمينة ووزراء التجارة محمد موش والزراعة والغابات بكر باكدميرلي والصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

كما شارك في الزيارة رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

توقيع 15 اتفاقية

وعقب انتهاء الاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين شهد الزعيمان توقيع 15 اتفاقية بين تركيا وقطر.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الكوارث والطوارئ بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية القطرية.

كما جرى توقيع بروتوكول بين الحكومتين التركية والقطرية بشأن تنفيذ خطاب النوايا المتعلق بالتعاون حول تنفيذ الفاعليات الكبرى.

وإضافة إلى ذلك جرى الاتفاق على بيان مشترك لخطاب النوايا بشأن إقامة تعاون مؤسسي بين منتدى أنطاليا الدبلوماسي ومنتدى الدوحة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكولات والاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا.

ووقع البلدان أيضاً مذكرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التركية وبنك قطر للتنمية، ومذكرة تفاهم أخرى بين معهد المواصفات التركي وهيئة المقاييس العامة القطرية.

كما اتفق الجانبان على البرنامج التنفيذي الثاني في الثقافة لعامَي 2022 و2023 بين وزارة الثقافة والسياحة التركية، ووزارة الثقافة والرياضة القطرية، والبرنامج التنفيذي الأول في مجال الشباب والرياضة بين حكومتَي البلدين للأعوام 2022-2024.

وجرى توقيع اتفاقية برنامج للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين الحكومتين التركية والقطرية.

وأيضاً وُقعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.

وأُبرمت مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وجمعية رجال الأعمال القطرية، إلى جانب اتفاقية تعاون بين وكالة الأناضول التركية ووكالة الأنباء القطرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us