سياسة
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تتجاوز 6 مليارات دولار.. تركيا السادسة عالمياً بتصدير الأثاث المنزلي
ارتقت تركيا إلى المرتبة السادسة عالمياً بإنتاج الأثاث المنزلي وتصديره، وتجاوزت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي والورق خلال 11 شهراً من العام الجاري 6 مليارات دولار.
تتجاوز 6 مليارات دولار.. تركيا السادسة عالمياً بتصدير الأثاث المنزلي
تركيا السادسة عالمياً بإنتاج الأثاث المنزلي وتصديره / AA
7 ديسمبر 2021

تجاوزت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي والورق خلال 11 شهراً من العام الجاري 6 مليارات دولار، محققة رقماً قياسياً بزيادة قدرها 25.8% مقارنة مع العام الماضي.

وحسب بيانات اتحاد مصدِّري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول الثلاثاء بلغت صادرات القطاع 6.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، فيما كانت 5.6 مليارات دولار العام الماضي.

ومن المتوقع أن يزيد القطاع صادراته بأكثر من مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة مع 2020.

وأظهرت البيانات أن معظم الصادرات كانت إلى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والعراق وإسرائيل.

وبهذا ترتقي تركيا إلى المرتبة السادسة عالمياً في إنتاج الأثاث المنزلي وتصديره.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الأثاث في أنقرة حسين تاكلاجي أن قطاع الأثاث المنزلي في تركيا يواصل نموه خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن تركيا تلبي 3% من إجمالي صادرات الأثاث المنزلي في العالم.

وأضاف أن نمو القطاع خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي زاد بنسبة 25% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن صادرات القطاع خلال الفترة المذكورة بلغت 3.9 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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