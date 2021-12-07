قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جميع شعوب الخليج هم إخوة حقيقيون لتركيا، بغضّ النظر عن أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الثلاثاء، خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية-القطرية المشتركة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أردوغان أن بلاده وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام منطقة الخليج وأمنها.

وأضاف قائلاً: "نعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أُسس الاحترام والمصلحة المتبادلة".

وأشار إلى أن قطر وقفت دائماً إلى جانب تركيا في هجمات المُضارَبة التي تستهدف الاقتصاد التركي وأظهرت ثقتها في تركيا.

وأردف الرئيس التركي قائلاً: "لا نفرّق بين الأمن والاستقرار في كلٍّ مِن قطر وبلدنا".

واستطرد: "نُقدّم الدعم اللازم لإخواننا القطريين الذين أسهموا بنمو تركيا في محاور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير".