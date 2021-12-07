كشفت دراسة ركزت على تتبع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أن الرجال ينشرون جزيئات فيروس كورونا بشكل متكرر أكثر من النساء أو الأطفال.

والدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، استمرت عدة شهور، وأُجريت في الأصل في محاولة لمعرفة ما يمكن أن يفعله العاملون في الفنون المسرحية لتسهيل العودة الآمنة إلى المرحلة التي أعقبت الوباء.

وشارك أكثر من 75 شخصاً مختلفاً، من العاملين في الفنون المسرحية، في الدراسة التي أُجريت إلى حدٍ كبير في غرفة تُستخدم لاختبار الجسيمات في الهواء. وكان المشاركون من مختلف الأعمار.

وخلصت الدراسة إلى أنّ "الغناء ينبعث منه جزيئات أكثر من الحديث" فيما يتعلّق بنقل الفيروس.

وأشار الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية، بجامعة ولاية كولومبيا جون فولكنز، الذي أشرف على الدراسة، لشبكة "CBS نيوز" إلى أنّ "البالغين يميلون إلى إطلاق جزيئات أكثر من الأطفال"، وأوضح أنّ "السبب الذي يجعل الرجال يميلون إلى إطلاق المزيد من الجزيئات هو أن لديهم رئتين أكبر".

وكشفت الدراسة أن الأماكن المغلقة ذات الصوت الأعلى (الصاخبة)، هي الأكثر تعرّضاً لمستويات عالية من انتشار فيروس كورونا، مثل الحانات والملاعب الرياضية المغلقة، وأماكن الحفلات الموسيقية.

وأشار فولكنز إلى أنّ مناسبات أخرى، مثل رقص الباليه مع ردود فعل غير متكررة من الجمهور، تُعدّ أكثر أماناً من الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها الآلاف من المعجبين بالصراخ أو الغناء.