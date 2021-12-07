سياسة
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إذاعة فرنسية: توقيف شخص يُشتبه بتورّطه في مقتل خاشقجي بمطار شارل ديغول
أوقفت الشرطة الفرنسية خالد العتيبي (33 عاماً) فيما كان يستعدّ للصعود في طائرة متوجّهة إلى الرياض وفق ما أفاد مصدر مطّلع على الملف.
إذاعة فرنسية: توقيف شخص يُشتبه بتورّطه في مقتل خاشقجي بمطار شارل ديغول
قُتِل خاشقجي (59 عاماً) داخل قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأوّل 2018 / AA
7 ديسمبر 2021

ذكرت إذاعة "RTL" الفرنسية أن أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي اعتُقل في مطار شارل ديغول (المعروف باسم مطار رواسي) قرب باريس، الثلاثاء، بينما كان يستعدّ للسفر إلى السعودية.

وقالت الإذاعة إن الشخص المعتقل، ويُدعى خالد العتيبي، كان عضواً سابقاً في الحرس الملكي السعودي ويُعتقد أنه شارك في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأوقفت الشرطة العتيبي (33 عاماً) فيما كان يستعدّ للصعود في طائرة متوجّهة إلى الرياض وفق ما أفاد مصدر مطّلع على الملف.

وقُتِل خاشقجي (59 عاماً) داخل قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأوّل 2018، ومرّت قضيته بـ14 محطة بارزة، أحدثها تقرير للاستخبارات الأمريكية، في تأكيد لقوة حضور القضية التي لا يزال جثمان صاحبها غائباً.

وهزّت الجريمة الرأي العام العالمي، بفضل تحرّك تركي واسع لا تزال أصداؤه مستمرّة، وحال دون أن يُغلق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في 2020، كانت محل انتقاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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