سياسة
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ماذا تعرف عن أفضل سيناريو لفيلم في القرن الـ21؟
اختار كُتّاب السيناريو الأمريكيون فيلم "غيت آوت" أفضل سيناريو لفيلم سينمائي في القرن الحادي والعشرين. وانتخب أعضاء نقابة كُتّاب السيناريو الأمريكيين الفيلم الذي أُنتج عام 2017، وأخرجه جوردان بيل.
ماذا تعرف عن أفضل سيناريو لفيلم في القرن الـ21؟
فيلم "غيت آوت" Get Out اختير كأفضل سيناريو على مدار الأعوام الـ21 الأخيرة
7 ديسمبر 2021

اختار كُتّاب السيناريو الأمريكيون فيلم "غيت آوت" Get Out كأفضل سيناريو لفيلم سينمائي في القرن الحادي والعشرين، على الأقل حتى الآن.

وانتخب أعضاء نقابة كُتّاب السيناريو الأمريكيون فيلم الإثارة الذي أُنتج عام 2017، وأخرجه جوردان بيل كأفضل سيناريو على مدار الأعوام الـ21 الأخيرة، وتصدر مجموعة مختارة تضمّ مجموعة من مئة عمل وعمل.

واحتل فيلم "إيترنل سنشاين أوف ذا سبوتلس مايند" Eternal Sunshine Of The Spotless Mind، من بطولة جيم كاري وكايت وينسلت المركز الثاني، متقدّماً على "ذي سوشل نيتورك" The Social Network الذي يتناول تأسيس فيسبوك وعلى الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت" Parasite الحائز جائزة الأوسكار عام 2020.

ولاحظت نقابة كُتّاب السيناريو عبر موقعها على الإنترنت أن "مفهوم الكتابة للشاشة الكبيرة يمرّ بأزمة وجودية".

ويأتي هذا الاختيار الجديد من كُتّاب السيناريو بعد قائمة سابقة أصدرتها النقابة قبل 15 عاماً تصدّرها فيلم "كازابلانكا" Casablanca، الشهير من بطولة همفري بوغارت كأفضل سيناريو في كل العصور، تلاه "ذا غادفاذر" The Godfather.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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